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Мер Москви пожалівся на атаку дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мер Москви пожалівся на атаку дронів
Традиційно Собянін заявив про «успішне знищення» безпілотників
фото: Depositphotos (ілюстративне)

На місці падіння уламків працюють екстрені служби

Російська ППО нібито збила над Москвою два безпілотники. Про це, як інформує «Главком», заявив мер столиці РФ Сергій Собянін.

Традиційно Собянін заявив про «успішне знищення» безпілотників. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Подробиці інциденту та можливі наслідки падіння уламків наразі не розголошуються.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили «Таманьнафтогаз» – ключовий комплекс перевалки вуглеводнів на півдні РФ. 

Крім того, Сили оборони України в ніч на 13 червня завдали удару по об'єкту нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Також під ураження потрапили командні пункти, оператори безпілотників та місця розташування особового складу російської армії. 

Раніше Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по полігону «Восточний» у Запорізькій області, де російські війська проводили підготовку особового складу. 

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Теги: дрон безпілотник Москва росія

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