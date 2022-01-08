Ліван залишився без електрики

Масове відключення світла пов'язане з конфліктом навколо електростанції

У Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Знеструмлений навіть аеропорт Бейрута. Про це повідомляє телеканал Al Jadeed.

«Компанія Electricite du Liban відключила електрику на всій території Лівану», – передає телеканал.

За його даними, масове відключення світла в країні пов'язане з конфліктом навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Відзначається, що місцеві жителі спробували прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.

В результаті події, уточнює телеканал, із ладу вийшла вся електромережа країни. Тимчасово знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.

Нагадаємо, таке стається вже не вперше. У жовтні країна на Близькому Сході залишилася повністю без електрики.

Читайте також: