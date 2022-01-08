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    Ліван залишився без електрики

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    Уся країна знеструмлена - Ліван залишився без електрики
    Уся країна знеструмлена
    фото з відкритих джерел

    Масове відключення світла пов'язане з конфліктом навколо електростанції

    У Лівані 8 січня на всій території країни відключили електрику. Знеструмлений навіть аеропорт Бейрута. Про це повідомляє телеканал Al Jadeed.

    «Компанія Electricite du Liban відключила електрику на всій території Лівану», – передає телеканал.

    За його даними, масове відключення світла в країні пов'язане з конфліктом навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Відзначається, що місцеві жителі спробували прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.

    В результаті події, уточнює телеканал, із ладу вийшла вся електромережа країни. Тимчасово знеструмлений навіть Міжнародний аеропорт Бейрута.

    Нагадаємо, таке стається вже не вперше. У жовтні країна на Близькому Сході залишилася повністю без електрики.

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    Теги: Ліван
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    Ліван залишився без електрики