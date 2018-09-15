Лондон скасує Brexit через п'ять років — прогноз екс-прем’єра Британії

Колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тоні Блер погодився, що ЄС потребує реформування, проте, це не достатня причина для виходу з об’єднання

Протягом п'яти років Великобританія може переглянути своє рішення про вихід з ЄС. Таке припущення висловив колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тоні Блер, виступаючи на 15-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

«Не хочу дискутувати щодо величезних викликів, які стоять перед Європою. Маємо виклик міграції, з яким не дуже вдається впоратися. Так, є структурні та політичні виклики Єврозони. Але я зроблю один прогноз, а через п’ять років побачимо, чи я помилився: Європа виживе, Європа буде процвітати і Британія скасує своє рішення про Brexit», - сказав він.

Тоні Блер нагадав, що після Другої світової війни Європа об’єднувалася заради підтримання миру, проте перебування в ЄС дає також інші значні переваги.

«Uоловна мета існування Європи сьогодні – бути потужними. В середині цього століття матимемо трьох гігантів – Америку, Китай та, напевне, Індію. Вони будуть настільки більшими за інші країни, що країнам середнього розміру як Німеччина чи Франція доведеться стояти разом, щоб їм нічого не нав’язували. Зараз мета – не просто мир, а ще й потужність, влада", - додав екс-прем'єр.

Він додав, що ЄС потребує реформування, проте, це не достатня причина для виходу з об’єднання.