  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі»

    Лукашенко на військових навчаннях - Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі»
    Лукашенко на військових навчаннях
    фото: Радіо Свобода

    Білоруські військові змушені швидко на ходу відпрацьовувати «захист» цих рубежів

    Білоруський диктатор Олександр Лукашенко має намір створити «Південне оперативне командування». Про це президент Білорусі заявив на нараді у Міністерстві оборони з питань забезпечення військової безпеки.

    «На жаль, відкрився новий напрямок, як заведено говорити, новий фронт, і ми не можемо не приділяти цьому уваги. Ми про це вже у першому наближенні говорили. Міністр оборони тоді запропонував нам ще одне оперативне командування відкрити – на південному фланзі, південному напрямку нашої країни. Це було ще торік», – зазначив Лукашенко.

    За словами самопроголошеного президента, Мінськ ще тоді розумів, що треба робити, але «час так динамічно і швидко підштовхнув їх до того, що тепер треба негайно створювати цей оперативний напрямок».

    «Разом із західним, північно-західним буде і південне крило», – розповів Лукашенко.

    Президент констатував, що вже сьогодні, навіть ще не створивши оперативного командування на південному фланзі, білоруські військові «змушені» швидко на ходу відпрацьовувати «захист» цих рубежів.

    «Нам треба й планування відпрацьовувати за цих напружених умов: якщо, не дай Боже, війна, як ми будемо діяти», – підсумував Лукашенко.

    Тим часом прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.

    Читайте також: Лукашенко купався, Путін вихвалявся: навіщо два диктатори зустрілися у Сочі
    Теги: росія окупанти Олександр Лукашенко війна путін військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі»