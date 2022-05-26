Лукашенко хоче створити спеціальне командування «для захисту півдня Білорусі»

Білоруські військові змушені швидко на ходу відпрацьовувати «захист» цих рубежів

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко має намір створити «Південне оперативне командування». Про це президент Білорусі заявив на нараді у Міністерстві оборони з питань забезпечення військової безпеки.

«На жаль, відкрився новий напрямок, як заведено говорити, новий фронт, і ми не можемо не приділяти цьому уваги. Ми про це вже у першому наближенні говорили. Міністр оборони тоді запропонував нам ще одне оперативне командування відкрити – на південному фланзі, південному напрямку нашої країни. Це було ще торік», – зазначив Лукашенко.

За словами самопроголошеного президента, Мінськ ще тоді розумів, що треба робити, але «час так динамічно і швидко підштовхнув їх до того, що тепер треба негайно створювати цей оперативний напрямок».

«Разом із західним, північно-західним буде і південне крило», – розповів Лукашенко.

Президент констатував, що вже сьогодні, навіть ще не створивши оперативного командування на південному фланзі, білоруські військові «змушені» швидко на ходу відпрацьовувати «захист» цих рубежів.

«Нам треба й планування відпрацьовувати за цих напружених умов: якщо, не дай Боже, війна, як ми будемо діяти», – підсумував Лукашенко.

Тим часом прем'єр Білорусі заявив, що Мінськ постачає зброю Росії.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконаний, що українці ще проситимуть білорусів та росіян врятувати їх від поляків, які буцімто хочуть забрати собі західні області України.