Лукашенко хоче закрити кордон для «бандитів» з України



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент заявив, що з України «йде багато біди для Білорусі» та є потреба в закритті кордону для «бандитів»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про потребу закриття кордону для «бандитів», які везуть зброю з України.

Про це Лукашенко повідомив на зустрічі з держсекретарем Ради безпеки та членом Державного прикордонного комітету 24 вересня, передає білоруське агентство «Белта».

Президент Білорусі сказав, що вони «вже прийняли рішення про укріплення кордону з Україною», проте не зазначив, про яке саме рішення йдеться.

Також він повідомив, що з України «йде багато біди для Білорусі» та є потреба в закритті кордону для «бандитів».

«Ми прийняли рішення про укріплення кордону з Україною. Ми бачимо, скільки звідти йде сьогодні буди для Білорусі, зокрема зброї переправляється. Ми повинні закрити кордон. Але не для порядних людей, а для бандитів, для тих, хто везе зброю», — сказав Лукашенко.

Напередодні представник України при ООН Володимир Єльченко заявив, що треба переносити переговори щодо Донбасу з Мінська. Причиною такого рішення Єльченко назвав те, що делегація Білорусі в ООН «хронічно голосує проти будь-яких ідей і пропозицій України».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко привітав включення Генеральною Асамблеєю ООН до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

Проти включення пункту до порядку денного проголосували 13 країн, зокрема, Білорусь.

До слова, Росія дасть Білорусі новий неабиякий кредит. Лукашенко за шість годин випросив у Путіна $200 мільйонів.



