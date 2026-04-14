Лукашенко закликав білорусів мобілізуватися

Самопроголошений президент Білорусі: Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від своїх громадян мобілізуватися, щоб «пережити цей складний час». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Белта».

«Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час. До того ж незрозумілий час. Я як президент не знаю, до чого вас готувати. Ось працюємо, щоб жити. Одне гасло: «Працюємо, щоб жити». Не просто вижити, а щоб жити. А що далі? А далі ніхто не знає, що станеться, що там зроблять сильні світу цього», – сказав Олександр Лукашенко.

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. Він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.