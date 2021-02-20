Білий дім: США не будуть запрошувати Росію до Великої сімки

Будь-які пропозиції щодо входження Росії до G7 можуть бути зроблені тільки спільно з усіма учасниками Великої сімки

Адміністрація президента США Джо Байдена не має наміру запрошувати Росію приєднатися до країн Великої сімки.

Про це заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі, пише Голос Америки.

«Я не думаю, що ми знову запрошуємо Росію (вступити до Великої сімки, – ред.)», – сказала вона.

Зазначається, що спілкуючись із журналістами на борту президентського літака, який прямував до штату Мічиган, Псакі вказала: будь-які пропозиції щодо входження Росії до G7 можуть бути зроблені тільки спільно з усіма учасниками Великої сімки.

У п'ятницю відбулася зустріч лідерів Великої сімки у віртуальному форматі.

«Цього ранку, я вперше на посаді президента зустрівся із іншими лідерами G7. Я чітко заявив, що США повернулись – і, що я налаштований працювати з ними, щоб контролювати пандемію та відповісти на спільні для нас виклики», – заявив Байден.

Як повідомляє видання The New York Times, у ході зустрічі Байден наголосив на необхідності відповісти Росії та підготуватись до «тривалої стратегічної конкуренції із Китаєм».

Нагадаємо, раніше ідею протягнути Росію до Великої сімки просував вже експрезидент США Дональд Трамп.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7. Також прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.