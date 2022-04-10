Макрон чи Ле Пен: у Франції стартував перший тур виборів президента
Якщо жоден із кандидатів не отримає більше 50% голосів, другий тур відбудеться 24 квітня
У неділю у Франції проходить перший тур президентських виборів, в якому, як і чотири роки тому, фаворитами вважаються Еммануель Макрон та Марін Ле Пен.
Якщо жоден із кандидатів не отримає більше 50% голосів, другий тур відбудеться 24 квітня. До нього вийдуть два претенденти з максимальним рівнем підтримки громадян.
Передача повноважень новому президенту має відбутися не пізніше 13 травня 2022 року.
За даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop на 8 квітня, лідером передвиборчого рейтингу є Еммануель Макрон із 26% підтримки виборців, на другому місці з невеликим відривом – Марін Ле Пен (24%).
Третє місце у Жан-Люка Меланшона (17%). По 9% голосів можуть отримати Валері Пекрес та Ерік Земмур, 5% виборців готові підтримати Янніка Жадо. Інші кандидати набирають менше 5% симпатій виборців.
У разі проведення другого туру за Еммануеля Макрона збираються голосувати 52% виборців, а 48% підтримали б Марін Ле Пен.
Варто відзначити, що під час виборів 2017 року результати цих двох кандидатів у другому турі становили 66,1% проти 33,9%.
Як повідомлялося, букмекери назвали фаворитів президентських виборів у Франції.
Нагадаємо, кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен пообіцяла вивести країну з НАТО у разі перемоги на виборах.