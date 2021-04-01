Макрон звернувся до нації: локдаун розшириться на всю Францію

Еммануель Макрон пообіцяв, що контроль і санкції будуть посилені, щоб обмежити збори громадян та вживання алкоголю

Жорсткі обмеження, які вже діють в 19 департаментах, будуть поширюватися на всю територію Франції з цієї суботи на чотири тижні

У Франції розширюють карантинні обмеження, які були введені в 19 регіонах, на всю країну. Вони почнуть діяти з суботи, 3 квітня.

Про це у зверненні до нації заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Figaro.

«Обмеження, які вже діють в 19 департаментах, будуть поширюватися на всю територію Франції з цієї суботи на чотири тижні», – сказав Макрон.

За його словами, влада посилить контроль громадського порядку, щоб не допустити незаконних масових зібрань у період дії обмежень в рамках боротьби з поширенням інфекції.

«Ми не дозволимо окремим особистостям зруйнувати спільні здобутки. Контроль і санкції будуть посилені, щоб обмежити збори та вживання алкоголю», – зазначив Макрон.

Французький президент заявив, що збережеться комендантська година, яка діє з 19:00 до 06:00

Він також вимагає перевести працівників на дистанційну роботу.

«Я закликаю всіх роботодавців і працівників підприємств вибирати віддалений формат роботи завжди, коли це можливо», – сказав Макрон.

Зокрема, будуть закриті магазини, які не належать до списку першочергових. Обмежені пересування з регіону в регіон. Також будуть закритими кафе, ресторани, бари, культурні установи – музеї, театри, кінотеатри.

Як повідомлялося, у Франції коронавірусний апокаліпсис: в реанімаціях вже немає місць.

Наразі кількість вакцинованих проти Covid-19 жителів Франції перевищила 10 мільйонів. За останніми статистичними даними, населення Франції становить 68 мільйонів. Тобто вакцину отримав принаймні кожен сьомий мешканець країни. Уряд планує вакцинувати проти Covid-19 на добровільних засадах усіх дорослих французів до кінця літа.