Макрон звернувся до нації: локдаун розшириться на всю Францію
Еммануель Макрон пообіцяв, що контроль і санкції будуть посилені, щоб обмежити збори громадян та вживання алкоголю
Жорсткі обмеження, які вже діють в 19 департаментах, будуть поширюватися на всю територію Франції з цієї суботи на чотири тижні
У Франції розширюють карантинні обмеження, які були введені в 19 регіонах, на всю країну. Вони почнуть діяти з суботи, 3 квітня.
Про це у зверненні до нації заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Figaro.
«Обмеження, які вже діють в 19 департаментах, будуть поширюватися на всю територію Франції з цієї суботи на чотири тижні», – сказав Макрон.
За його словами, влада посилить контроль громадського порядку, щоб не допустити незаконних масових зібрань у період дії обмежень в рамках боротьби з поширенням інфекції.
«Ми не дозволимо окремим особистостям зруйнувати спільні здобутки. Контроль і санкції будуть посилені, щоб обмежити збори та вживання алкоголю», – зазначив Макрон.
Французький президент заявив, що збережеться комендантська година, яка діє з 19:00 до 06:00
Він також вимагає перевести працівників на дистанційну роботу.
«Я закликаю всіх роботодавців і працівників підприємств вибирати віддалений формат роботи завжди, коли це можливо», – сказав Макрон.
Зокрема, будуть закриті магазини, які не належать до списку першочергових. Обмежені пересування з регіону в регіон. Також будуть закритими кафе, ресторани, бари, культурні установи – музеї, театри, кінотеатри.
Як повідомлялося, у Франції коронавірусний апокаліпсис: в реанімаціях вже немає місць.
Наразі кількість вакцинованих проти Covid-19 жителів Франції перевищила 10 мільйонів. За останніми статистичними даними, населення Франції становить 68 мільйонів. Тобто вакцину отримав принаймні кожен сьомий мешканець країни. Уряд планує вакцинувати проти Covid-19 на добровільних засадах усіх дорослих французів до кінця літа.