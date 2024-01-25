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Домовленості в Давосі та відзначення військових – головне зі звернення президента

Катерина Іванова
glavcom.ua
Домовленості в Давосі та відзначення військових – головне зі звернення президента
Зеленський: «Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність»
фото: Офіс президента України

Україна зацікавлена в практичній роботі з сусідами у Євросоюзі – у всьому тому, що зміцнює наші народи, наші економіки, робочі місця в наших країнах – голова держави

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про ранкове проведення нарад, домовленості із європейськими урядовцями та відзначення військових.

«Селектор – уранці. Доповіді військових, МВС, інформація від розвідки, доповідь із регіонів щодо ліквідації наслідків російських ударів. Одеса, Донеччина… Окремо – у Нью-Йорку сьогодні триває підготовка до засідання Радбезу ООН, міністр закордонних справ доповів щодо нашої відповідної роботи, контактів із партнерами», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував увагу на телефонній розмові із Президенткою Словенії. Було обговорено взаємодію на всіх рівнях, поінформовано про ситуацію на полі бою.

«Передусім дуже важливо зберігати впевненість у відносинах із нашими партнерами, зокрема у Європейському Союзі. Я вдячний за розуміння ситуації щодо макрофіну й необхідності подальшої незмінної підтримки України. Це головний сигнал, який має бачити ворог. Росія повинна відчувати, що Європа на всіх рівнях зберігає готовність захищати свої цінності, свою єдність. Обговорили з пані Президенткою Словенії також взаємодію щодо Формули миру», – розповів Президент.

Також очільник держави відзначив тривалу нараду щодо підсумків різних перемовин українських представників у Швейцарії, передусім на урядовому рівні. Він заявив, що є багато домовленостей в Давосі, адже відбулося багато зустрічей, зокрема з міжнародним бізнесом.

«Маємо все те, що обговорювалося, реалізувати максимально оперативно. Наші люди – українське суспільство – мають відчути конкретні результати зовнішньополітичної діяльності. Бо зараз соціальна ситуація в Україні багато в чому базується саме на якості реалізації міжнародних домовленостей», – зауважив Президент.

Наприкінці звернення він привітав з професійним святом кіберфахівців СБУ, подякував їм за роботу як у тилу, так і на фронті. А також відзначив військових Національної гвардії України: «Наші воїни Національної гвардії України. Є за що сьогодні їх відзначити. Спецпризначенці 1-го та 3-го окремих штурмових загонів «Омега». Хлопці дуже ефективно воюють на передовій, у справді гарячих місцях фронту. 15-й Слов’янський полк і 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії – це Східний напрямок. Дякую вам за влучність, воїни».

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонні перемовини із Президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар. Президент привітав Словенію з початком непостійного членства в Раді Безпеки ООН. Він сподівається, що словенська делегація матиме сильний голос на підтримку України.

Стало відомо, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76.

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Теги: росія міністр Одеса Європа Слов’янськ Володимир Зеленський Україна президент ворог

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