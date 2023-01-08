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Губернатор прикордонного з Україною регіону пройшов навчання у «вагнерівців» (відео)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Губернатор прикордонного з Україною регіону пройшов навчання у «вагнерівців» (відео)
Курський губернатор збирається «у разі потреби підтримати» російську окупаційну армію
скріншот з відео

Разом з підлеглими чиновник вчився стріляти з гранатомета і кидати гранати

Курський губернатор Роман Старовойт разом з підлеглими пройшов підготовку на базі ПВК «Вагнер», засновник і спонсор якої російський терорист Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна». Відео «навчань» чиновник виклав у своєму телеграмі.

На відео показано, як учасник так званих навчань стріляють з гранатометів і стрілецької зброї, кидають ручні гранати і вчаться пропускати над собою бронетехніку.

«Умови максимально наближені до реального бою. У навчальному центрі відпрацьовують цілий комплекс бойових вправ. Все для того, щоб убезпечити земляків», — написав губернатор прикордонного з Україною регіону.

За інформацією російського Старовойта, у таборі «вагнерівців» він провів «перший тиждень нового року», а загалом навчання у таборі пройшли кілька сотень людей, які у разі потреби «зможуть підтримати» російську окупаційну армію.

Крім того, російський чиновник повідомив, що у «народні дружини», створені нібито за ініціативи самих жителів області, вже вступило понад 2 тис. із запланованих 6 тис. громадян. Готуватимуть їх воювати проти українців МВС, Росгвардія та Міноборони та «вагнерівці».

До слова, У російському Курську пролунав гучний вибух, який чули у районі Залізничного округу. Місцеві мешканці написали у мережі, що вибух було чути у районі Муринівки. Повідомлялося про «один хлопок, але голосно».

Нагадаємо, днями Пригожин заявив про повернення з України першої групи ув'язнених, завербованих його компанією. Їх нібито помилували і після закінчення піврічного контракту зняли судимості – тепер вони вийдуть на волю.

Як згодом дізналися журналісти, учасники першої групи ув'язнених, які були завербовані для відправки на фронт в Україну, завершили піврічний контракт, отримали помилування і вийшли на волю – це вбивці та торговці наркотиками.

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Теги: росія окупанти війна тероризм ПВК Вагнера

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