Медведєв погрожував суду в Гаазі ракетним обстрілом. ЄС відповів

Європейський Союз виступив з повною підтримкою Міжнародного кримінального суду та засудив дії Росії

Європейський союз засуджує незаконну погрозу заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва застосувати гіперзвукові ракети проти Міжнародного кримінального суду і Нідерландів. Відповідну заяву оприлюднив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 23 березня.

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Боррель також додав, що Євросоюз засуджує заходи, оголошені Росією проти прокурора МКС і суддів, які беруть участь у видачі ордерів на арешт російських представників.

«ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь проти тих, хто бере участь у роботі МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено», – підкреслив він.

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За словами Борреля, ЄС, як і раніше, прихильний до захисту Суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя.

«ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту і запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути можливість приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини», – підкреслив глава дипломатії ЄС.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув черговими погрозами світу. Цього разу його погрози адресовані Міжнародному кримінальному суду в Гаазі через рішення про ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

«На жаль, панове, всі ходять під Богом і ракетами. Цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду. Його не збити, на жаль. І суд – лише убога міжнародна організація, а не населення країни НАТО. Тому і війну не почнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде», – написав Медведєв.

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Терорист Медведєв також закликав суддів «уважно дивитись у небо».

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової в рамках справи про незаконну депортацію українських дітей.

До слова, Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна.