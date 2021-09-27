Меркель точно не піде працювати на Путіна, – Клімкін

Клімкін: Меркель не буде працювати в російських компаніях

Попередник Ангели Меркель, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер зараз працює в компанії «Роснефть»

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін впевнений, що Ангела Меркель не піде по «старій дружбі» з Володимиром Путіним працювати в російські компанії. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24», пише «Сьогодні».

Він упевнений, що Меркель не піде по стопах колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який з 2017 року є головою ради директорів компанії «Роснефть».

«У неї інші плани. Там багато є різних спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. Плюс для неї це дуже емоційна історія. Вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні. Вона зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, Крим», – сказав Клімкін.

Як повідомлялося, вплив Ангели Меркель ще довго відчуватиметься після її відходу з поста канцлерки Німеччини, переконаний український дипломат Андрій Веселовський.

До слова, 26 вересня в Німеччині пройшли вибори до Бундестагу. За підсумками голосування в країні сформують новий уряд. Цього разу Ангела Меркель не претендує на пост канцлерки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування України від результату виборів в Німеччині.

Згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.