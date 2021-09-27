  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Меркель точно не піде працювати на Путіна, – Клімкін

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Клімкін: Меркель не буде працювати в російських компаніях&nbsp; - Меркель точно не піде працювати на Путіна, – Клімкін
    Клімкін: Меркель не буде працювати в російських компаніях 
    Фото з відкритих джерел

    Попередник Ангели Меркель, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер зараз працює в компанії «Роснефть»

    Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін впевнений, що Ангела Меркель не піде по «старій дружбі» з Володимиром Путіним працювати в російські компанії. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24», пише «Сьогодні».

    Він упевнений, що Меркель не піде по стопах колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який з 2017 року є головою ради директорів компанії «Роснефть».

    «У неї інші плани. Там багато є різних спекуляцій, але вона точно не стане працювати на російські компанії. У цьому я абсолютно впевнений. Плюс для неї це дуже емоційна історія. Вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам в українсько-російській війні. Вона зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, Крим», – сказав Клімкін.

    Як повідомлялося, вплив Ангели Меркель ще довго відчуватиметься після її відходу з поста канцлерки Німеччини, переконаний український дипломат Андрій Веселовський.

    До слова, 26 вересня в Німеччині пройшли вибори до Бундестагу. За підсумками голосування в країні сформують новий уряд. Цього разу Ангела Меркель не претендує на пост канцлерки.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування України від результату виборів в Німеччині.

    Згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

    Теги: Ангела Меркель Путін уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Меркель точно не піде працювати на Путіна, – Клімкін