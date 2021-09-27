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    Внесок Меркель ще не один рік визначатиме ситуацію в Євросоюзі, – дипломат

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    Меркель піде з посади після того, як в Бундестазі буде сформовано нову коаліцію &nbsp; - Внесок Меркель ще не один рік визначатиме ситуацію в Євросоюзі, – дипломат

    Меркель піде з посади після того, як в Бундестазі буде сформовано нову коаліцію  

    Фото з відкритих джерел

    Український дипломат розповів про роль Ангели Меркель у Євросоюзі

    Вплив Ангели Меркель ще довго відчуватиметься після її відходу з поста канцлерки Німеччини. Про це в ефірі на телеканалі «Україна 24» розповів український дипломат Андрій Веселовський.

    «Думаю, що все те, що заклала Меркель, ще не один місяць, а може, і не один рік визначатиме ситуацію в Європейському Союзі в цілому. Вона діяла унікальним способом: і як газ, і як гальмо, і як бампер одночасно. Коли потрібно було щось підштовхнути в Євросоюзі, Німеччина була першою», – розповів він.

    «Згадаймо ситуацію з Грецією, яка була в дефолті, і фактично Німеччина змусила розплатитися з нею, – вона діяла як бампер. Коли потрібно було терміново приймати рішення з приводу мігрантів – вона натискала на газ. Це унікальна здатність політика – бути одночасно прискорювачем і гальмом. Не схоже, що нинішні німецькі політики зможуть використовувати ці інструменти», – додав дипломат.

    До слова, 26 вересня в Німеччині пройшли вибори до Бундестагу. За підсумками голосування в країні сформують новий уряд. Цього разу Ангела Меркель не претендує на пост канцлерки.

    Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування України від результату виборів в Німеччині.

    Згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

    Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.

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    Теги: МЗС Німеччина Ангела Меркель посол
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    Внесок Меркель ще не один рік визначатиме ситуацію в Євросоюзі, – дипломат