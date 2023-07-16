«Ми все знаємо»: у Москві родичі військових отримали моторошні записки

Родичі учасників війни проти України виявили у своїх поштових скриньках дивну кореспонденцію

У Москві та області родичі учасників війни проти України почали отримувати моторошні записки. Фото листівок у поштових скриньках оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

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У тексті записок сказано – «Ты мать убийцы», «Ты жена убийцы».

Автори також дописали «Мы все знаем!» та додали назву частини, у якій служить окупант.

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Раніше у Російській Федерації помітили голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Начальник української розвідки з'явився на вулицях Москви, щоправда, лише на листівках.

Нагадаємо, на річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США.