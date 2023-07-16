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«Ми все знаємо»: у Москві родичі військових отримали моторошні записки

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Ми все знаємо»: у Москві родичі військових отримали моторошні записки
Аноніми у Москві лякають родичів учасників війни
фото з відкритих джерел

Родичі учасників війни проти України виявили у своїх поштових скриньках дивну кореспонденцію

 

У Москві та області родичі учасників війни проти України почали отримувати моторошні записки. Фото листівок у поштових скриньках оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

«Ми все знаємо»: у Москві родичі військових отримали моторошні записки фото 1

У тексті записок сказано – «Ты мать убийцы», «Ты жена убийцы».

«Ми все знаємо»: у Москві родичі військових отримали моторошні записки фото 2

Автори також дописали «Мы все знаем!» та додали назву частини, у якій служить окупант.

Раніше у Російській Федерації помітили голову Головного управління розвідки України Кирила Буданова. Начальник української розвідки з'явився на вулицях Москви, щоправда, лише на листівках.

Нагадаємо, на річницю повномасштабного вторгнення Росії українська розвідка планувала масові удари по Москві, але відмовилась від цього на прохання США.

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