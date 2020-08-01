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    HiTech

    Microsoft веде переговори про покупку TikTok

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    Американські інвестори роблять спроби купити TikTok - Microsoft веде переговори про покупку TikTok
    Американські інвестори роблять спроби купити TikTok

    Дональд Трамп має намір змусити ByteDance відмовитися від частки в TikTok, щоб китайська компанія не змогла контролювати роботу соцмережі

    Компанія Microsoft веде переговори про покупку соціальної мережі TikTok у китайської компанії ByteDance.

    Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

    За інформацією видання, президент США Дональд Трамп має намір змусити ByteDance відмовитися від частки в TikTok, щоб китайська компанія не змогла контролювати роботу соцмережі в країні. Відзначається, що адміністрація президента може оголосити про це рішення протягом доби.

    У Microsoft і TikTok новини про угоду коментувати відмовилися.

    Раніше повідомлялося, що американські інвестори роблять спроби купити TikTok. Плани по покупці додатка у китайського власника почали реалізовувати на тлі його можливої заборони в США.

    Нагадаємо, що TikTok належить китайській компанії ByteDance. Уперше на міжнародний ринок застосунок випустили у 2017 році. Тоді ж з'явилася його назва. Зараз TikTok користуються більше 1 мільярда людей зі 150 країн світу.

    Раніше повідомлялося, що контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам

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