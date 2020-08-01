Microsoft веде переговори про покупку TikTok
Дональд Трамп має намір змусити ByteDance відмовитися від частки в TikTok, щоб китайська компанія не змогла контролювати роботу соцмережі
Компанія Microsoft веде переговори про покупку соціальної мережі TikTok у китайської компанії ByteDance.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.
За інформацією видання, президент США Дональд Трамп має намір змусити ByteDance відмовитися від частки в TikTok, щоб китайська компанія не змогла контролювати роботу соцмережі в країні. Відзначається, що адміністрація президента може оголосити про це рішення протягом доби.
У Microsoft і TikTok новини про угоду коментувати відмовилися.
Раніше повідомлялося, що американські інвестори роблять спроби купити TikTok. Плани по покупці додатка у китайського власника почали реалізовувати на тлі його можливої заборони в США.
Нагадаємо, що TikTok належить китайській компанії ByteDance. Уперше на міжнародний ринок застосунок випустили у 2017 році. Тоді ж з'явилася його назва. Зараз TikTok користуються більше 1 мільярда людей зі 150 країн світу.
Раніше повідомлялося, що контррозвідка США назвала країни, які загрожують президентським виборам