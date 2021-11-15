Міграційний колапс. Поляки підігнали до кордону водомети та гелікоптери (відео)

Польська влада очікує можливих провокацій з боку мігрантів

Для контролю за ділянкою кордону Польщі та Білорусі у районі контрольно-пропускного пункту (КПП) «Брузги», де з білоруського боку за останній тиждень з’явився наметовий табір мігрантів, польська сторона застосувала вертоліт, який періодично облітає околиці.

Поляки підігнали до кордону водомети та постійно нарощують кількість поліції та військових, щоб запобігти можливим спробам мігрантів прорватися через кордон.

Біженці, що скупчилися біля КПП з білоруського боку, наразі не здійснюють спроб прориву. Однак вони і не повертаються до наметового табору. Серед кількох сотень людей, що перебувають безпосередньо біля КПП, є жінки та діти.

Нагадаємо, як повідомляють польські прикордонники, за позаминулу добу було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.

Раніше міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінскі повідомляв, що на кордоні у понеділок готується провокація. Так, за чутками, що поширюються у мігрантських чатах, 15 листопада за ними організовано приїдуть автобуси з Німеччини, які пропустить Польща.

Читайте також: