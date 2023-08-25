Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги для України

Вартість цього пакета допомоги становить 94 мільйони євро і включає різноманітне важке озброєння та боєприпаси

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, враховуючи рекомендації уряду, затвердив рішення про надання Україні 18-го пакета військової допомоги. Про це йдеться на сайті уряду Фінляндії.

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Зазначається, що вартість цього пакета допомоги становить 94 мільйони євро і включає різноманітне важке озброєння та боєприпаси.

«Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України», – заявив міністр оборони країни Антті Хаккянен.

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Уряд Фінляндії відзначив, що під час ухвалення цього рішення були враховані потреби України та ресурси Збройних сил Фінляндії.

В уряді Фінляндії не розголошує конкретних подробиць щодо вмісту допомоги, способу та графіку її доставки з міркувань безпеки

Загальна сума військової підтримки України від Фінляндії наразі складає 1,3 мільярда євро.

Раніше повідомлялося, що Болгарія передасть понад 290 тисяч левів (приблизно 150 тисяч євро) на гуманітарну допомогу Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.