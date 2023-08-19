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Норвезький терорист Брейвік подав позов до суду через порушення прав людини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Норвезький терорист Брейвік подав позов до суду через порушення прав людини
22 липня 2011 року Андерс Брейвік здійснив два теракти
фото з відкритих джерел

Брейвік подав позов проти норвезької влади про порушення його прав під час відбування покарання

Терорист та масовий вбивця Андерс Брейвік знову подав позов проти норвезької влади про порушення його прав під час відбування покарання. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами адвоката Ейстейна Сторрвіка, Брейвік подає до суду на державу, бо перебував у крайній ізоляції протягом 11 років і не контактував з іншими людьми, крім охоронців.

Юрист вважає, що окружний суд Осло може розглянути позов Брейвіка навесні 2024 року.

22 липня 2011 року Андерс Брейвік здійснив два теракти. Спочатку він привів у дію бомбу в урядовому кварталі Осло, вбивши восьмеро людей. Після цього він вирушив до молодіжного табору керівної Норвезької робочої партії на острові Утойя, де розстріляв 69 осіб. Суд засудив його до 21 року в'язниці – це максимальне покарання, але судді зможуть продовжувати його до того моменту, поки не визнають, що злочинець більше не становить небезпеки.

26 серпня 2022 року стало відомо, що Брейвік подав позов проти норвезької влади про порушення прав людини у спробі домогтися припинення тюремного ув'язнення.

Також у 2016 році Брейвік подав цивільний позов до держави. Проте апеляційний суд дійшов висновку, що умови утримання Андерса Берінга Брейвіка у в'язниці не порушують права людини.

Нагадаємо, Велика Британія попередила громадян, які планують поїздку у Швецію, про можливі терористичні атаки після спалення Корану антиісламськими активістами.

До слова, 13 серпня у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення.

Теги: Норвегія суд тероризм теракт

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