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Міноборони Росії підтвердило відставку генерала, відомого як «м’ясник Маріуполя»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони Росії підтвердило відставку генерала, відомого як «м’ясник Маріуполя»
Мізинцев був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року
фото з відкритих джерел

Мізинцев керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр

Міністерство оборони Росії підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення війська, Михайла Мізинцева. Про це повідомляє пресслужба відомства.

На його посаду вже призначили генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Повідомляють, що Кузьменков у 2019 році обіймав посаду заступника директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ – головнокомандувача військ національної гвардії РФ.

Нагадаємо, раніше видання «Медуза» повідомляло, що Мізинцева усунуто з посади. Він був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми. Після цього за Мізинцевим закріпилося прізвисько «м'ясник Маріуполя».

Теги: будинок пологовий будинок

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