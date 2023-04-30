Міноборони Росії підтвердило відставку генерала, відомого як «м’ясник Маріуполя»

Мізинцев був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року

Мізинцев керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр

Міністерство оборони Росії підтвердило відставку заступника міністра оборони, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення війська, Михайла Мізинцева. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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На його посаду вже призначили генерал-полковника Олексія Кузьменкова.

Повідомляють, що Кузьменков у 2019 році обіймав посаду заступника директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ – головнокомандувача військ національної гвардії РФ.

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Нагадаємо, раніше видання «Медуза» повідомляло, що Мізинцева усунуто з посади. Він був заступником міністра оборони Росії із вересня 2022 року.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми. Після цього за Мізинцевим закріпилося прізвисько «м'ясник Маріуполя».