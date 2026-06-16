Місця для дітей та гроші за затримку: ЄС оновив правила польотів

ЄС оновив правила польотів і затвердив нові права для авіапасажирів щодо компенсацій та перевезення дітей

Авіакомпаніям більше не дозволять наживатися на багажі та розділяти батьків із дітьми

В Євросоюзі досягнуто політичної угоди щодо оновлених правил авіаперевезень, які зберігають чинний механізм компенсацій за затримки рейсів та вводять низку додаткових гарантій для мандрівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію в Reuters.

Отож, Євросоюз поставив крапку в десятирічній суперечці між авіакомпаніями та захисниками прав споживачів. Для українців, які після закриття вітчизняного неба масово користуються європейськими аеропортами та послугами лоукостерів, ці зміни є надзвичайно важливими.

Головний підсумок тривалих дискусій – повне збереження чинних грошових компенсацій за затримку рейсів та запровадження нових жорстких обмежень для перевізників. Так, нові норми спрямовані на підвищення прозорості цін, захист сімей із дітьми та спрощення процедури отримання компенсацій.

Компенсації за затримки залишаються

Єврокомісія роками намагалася піти на поступки авіакомпаніям, які скаржилися на фінансові збитки, і пропонувала погіршити умови для пасажирів. Зокрема, планувалося дозволити перевізникам не платити компенсацію, якщо затримка триває менш ніж чотири години, а максимальну суму виплат хотіли урізати до 500 євро. Проте європейські законодавці вирішили залишити чинні норми без змін.

Європарламент та країни ЄС захистили інтереси людей і зберегли чинний статус-кво:

пасажири мають повне право на грошову компенсацію, якщо рейс затримано більш ніж на 3 години;

сума виплат, як і раніше, становить від €250 до €600 (залежно від дальності перельоту).

Ці правила діють у ЄС ще з 2004 року і вважаються одними з найсильніших механізмів захисту прав пасажирів у світі.

Ручна поклажа стане прозорішою

Ще одне важливе нововведення стосується багажу. Під час бронювання авіаквитка перевізники будуть зобов'язані одразу показувати повну вартість перельоту з урахуванням ручної поклажі. Це має покласти край практиці, коли пасажир бачить низьку стартову ціну, а потім змушений доплачувати за необхідний багаж на наступних етапах оформлення квитка.

Водночас авіакомпанії збережуть право пропонувати дешевші тарифи тим пасажирам, які добровільно подорожують без додаткової ручної поклажі. При цьому маленькі особисті речі (рюкзаки, дамські сумки) залишаються безкоштовними за замовчуванням.

Таке рішення покликане зробити ціноутворення більш зрозумілим та полегшити порівняння пропозицій різних перевізників.

Сім'ї більше не розсаджуватимуть окремо

Оновлені правила також посилюють захист дітей та людей з особливими потребами. Відтепер діти до 14 років повинні безкоштовно сидіти поруч із батьками або супроводжуючими особами. Аналогічне право отримають пасажири з інвалідністю чи обмеженою мобільністю та особи, які їх супроводжують.

Крім того, якщо людина з інвалідністю пропустить рейс через те, що аеропорт не забезпечив своєчасний супровід до виходу на посадку, вона зможе претендувати на компенсацію, допомогу та альтернативний маршрут подорожі.

Заборона «примусових» мобільних додатків

Євросоюз офіційно заборонив авіакомпаніям змушувати пасажирів завантажувати мобільні додатки для отримання посадкового талона. Ця норма стала відповіддю на радикальну практику ірландського лоукостера Ryanair, який нещодавно намагався зробити реєстрацію виключно цифровою.

Тепер пасажири зможуть самостійно обирати цифровий або паперовий формат документа без додаткових платежів та обмежень.

Додаткові бонуси для пасажирів

Крім того, оновлене законодавство ЄС закріпило ще кілька важливих соціальних норм:

Турбота про транзитних пасажирів : перевізників зобов'язали надавати значно більший обсяг допомоги (харчування, готелі, альтернативні квитки) у випадках, коли пасажир запізнився на пересадку через затримку першого літака.

: перевізників зобов'язали надавати значно більший обсяг допомоги (харчування, готелі, альтернативні квитки) у випадках, коли пасажир запізнився на пересадку через затримку першого літака. Також планується скасувати додаткові збори за виправлення незначних помилок у написанні імені чи прізвища в квитках, що часто ставало причиною конфліктів між пасажирами та лоукостерами.

Коли нові правила запрацюють

Досягнута угода ще потребує остаточного затвердження та формального оформлення в законодавстві ЄС. Після завершення всіх процедур нові правила почнуть діяти на території Євросоюзу та поширюватимуться на більшість рейсів, які підпадають під європейське законодавство про права авіапасажирів.

Для мільйонів мандрівників це означає збереження компенсацій за затримки, більше прозорості під час купівлі квитків та додаткові гарантії комфортної подорожі для сімей із дітьми й людей, які потребують особливої підтримки.

Нагадаємо, паливна криза в Росії почала безпосередньо впливати на роботу цивільної авіації. Через дефіцит нафтопродуктів у низці аеропортів РФ запровадили жорсткі обмеження на заправку літаків, а авіаперевізників зобов’язали отримувати лише мінімально необхідний обсяг пального для виконання рейсів.