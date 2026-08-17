Україна підготувала нові далекобійні операції. Зеленський розповів деталі

Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначено, а для їхнього проведення планують залучити додаткові фінанси та засоби

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження українських далекобійних операцій та підготовку наступних ударів. За його словами, військове керівництво вже визначило пріоритети діпстрайків до вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський розповів, що провів нараду з військовими та міністром оборони. Під час зустрічі, зокрема, заслухали доповідь щодо результатів українських далекобійних операцій за першу половину серпня.

Зеленський: Окрім кінетичних санкцій – нашої далекобійної роботи – ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувалися з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами – коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за… pic.twitter.com/NaPZfYzQrV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 17, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

«Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені», – заявив президент.

Також Зеленський повідомив про розмову з Євгенієм Хмарою щодо посилення можливостей для проведення таких операцій. «І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання», – сказав глава держави.

Окремо президент зупинився на санкційному тиску проти Росії. Зеленський назвав українську далекобійну роботу «кінетичними санкціями» та наголосив, що паралельно Київ працює над іншими напрямками обмежень проти РФ.

«Окрім кінетичних санкцій – нашої далекобійної роботи – ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувалися з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами – коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості», – заявив Зеленський.

За словами президента, Росія продовжує отримувати деякі товари, критично важливі для ведення війни. Причому частина таких поставок надходить навіть із держав, які входять до Групи семи.

«Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в Групу семи і точно не зацікавлені, щоб Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що під час наради військово-політичне керівництво також обговорило ситуацію на фронті. За словами Зеленського, були визначені додаткові організаційні рішення та необхідні засоби для посилення можливостей українських підрозділів на Слов'янському напрямку, у Костянтинівці та районах Покровська. Крім того, Зеленський погодив першу частину кадрових призначень, які раніше обговорював із Михайлом Драпатим.