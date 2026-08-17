Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна підготувала нові далекобійні операції. Зеленський розповів деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна підготувала нові далекобійні операції. Зеленський розповів деталі
Зеленський розповів про результати діпстрайків та подальші пріоритети
скриншот з відео

Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначено, а для їхнього проведення планують залучити додаткові фінанси та засоби

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження українських далекобійних операцій та підготовку наступних ударів. За його словами, військове керівництво вже визначило пріоритети діпстрайків до вересня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення президента.

Зеленський розповів, що провів нараду з військовими та міністром оборони. Під час зустрічі, зокрема, заслухали доповідь щодо результатів українських далекобійних операцій за першу половину серпня.

Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

«Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені», – заявив президент.

Також Зеленський повідомив про розмову з Євгенієм Хмарою щодо посилення можливостей для проведення таких операцій. «І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання», – сказав глава держави.

Окремо президент зупинився на санкційному тиску проти Росії. Зеленський назвав українську далекобійну роботу «кінетичними санкціями» та наголосив, що паралельно Київ працює над іншими напрямками обмежень проти РФ.

«Окрім кінетичних санкцій – нашої далекобійної роботи – ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувалися з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами – коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості», – заявив Зеленський.

За словами президента, Росія продовжує отримувати деякі товари, критично важливі для ведення війни. Причому частина таких поставок надходить навіть із держав, які входять до Групи семи.

«Деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в Групу семи і точно не зацікавлені, щоб Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, що під час наради військово-політичне керівництво також обговорило ситуацію на фронті. За словами Зеленського, були визначені додаткові організаційні рішення та необхідні засоби для посилення можливостей українських підрозділів на Слов'янському напрямку, у Костянтинівці та районах Покровська. Крім того, Зеленський погодив першу частину кадрових призначень, які раніше обговорював із Михайлом Драпатим. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу в селі Капітанівка, на Київщині
«Вишневого і Чернігова мало – на тобі ще раз!» Як Капітанівка оговтується після удару по виставці зброї Тема тижня
28 липня, 22:00
Новий закон США навряд стане остаточним вироком для російської економіки
Санкції США проти РФ. Чому закон Грема-Блюменталя не панацея
28 липня, 09:50
Омський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників
Стало відомо, скільки російських НПЗ відновили роботу після атак
21 липня, 17:11
Володимир Зеленський та Олександр Поклад
Стало відомо, хто тимчасово керуватиме СБУ
17 липня, 21:52
Росія 19 липня атакувала ракетами цивільне судно
Контракти на експорт зерна під загрозою: бізнес звернувся до держави
24 липня, 10:53
Російський L-39
Росія втратила ще один навчальний літак L-39
27 липня, 15:52
Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України
ЄС запровадив санкції проти керівника російсько спорту Дегтярьова і президента ФІДЕ Дворковича
23 липня, 16:16
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
10 серпня, 21:00
Ексгумація останків Коновальця, удари по Україні. Головне за 11 серпня 2026
Ексгумація останків Коновальця, удари по Україні. Головне за 11 серпня 2026
11 серпня, 21:17

Соціум

Російські аграрії опинилися на межі кризи після ударів по портах
Російські аграрії опинилися на межі кризи після ударів по портах
Росіяни приховали ракетну батарею біля Фінляндії на онлайн-картах
Росіяни приховали ракетну батарею біля Фінляндії на онлайн-картах
Україна підготувала нові далекобійні операції. Зеленський розповів деталі
Україна підготувала нові далекобійні операції. Зеленський розповів деталі
Президентка Молдови назвала причину появи російських дронів над країною
Президентка Молдови назвала причину появи російських дронів над країною
Поблизу молдовського села вибухнув літальний апарат
Поблизу молдовського села вибухнув літальний апарат
Стало відомо, як НАТО відповість Росії у разі нападу на Балтію
Стало відомо, як НАТО відповість Росії у разі нападу на Балтію

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2026
136K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував
60K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату

Новини

На Одещині скасували комендантську годину для транзитного транспорту до кордону
Сьогодні, 19:38
У лікарні померли двоє працівників ПриватБанку, поранених внаслідок обстрілу філії
Сьогодні, 16:56
У словацькому заповіднику горить ліс: рятувальники приборкують вогонь
Сьогодні, 16:18
Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua