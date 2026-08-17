Президентка Молдови назвала причину появи російських дронів над країною

Мая Санду переконана, що траєкторії польоту безпілотників дозволяють зрозуміти, які з них Росія спрямувала навмисно

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що частина російських безпілотників потрапляє у повітряний простір країни випадково, тоді як інші дрони Росія може спрямовувати туди навмисно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsmaker.

Під час ефіру Teleradio Moldova 17 серпня у Санду запитали, чи є несанкціоновані прольоти дронів через повітряний простір Молдови випадковістю, чи таким чином Росія може перевіряти здатність Молдови та сусідніх країн реагувати на подібні загрози.

«Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші – тому що їх відправляють, і не лише в наш повітряний простір, а й у повітряний простір інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі. Судячи з траєкторії польоту цих дронів, можна сказати, які з них відправлені навмисно, а які опинилися там випадково», – сказала Санду.

За словами президентки Молдови, незалежно від того, навмисно чи випадково безпілотники опиняються над територією інших держав, вони порушують їхній повітряний простір і становлять небезпеку для людей.

Санду наголосила, що відповідальність за такі інциденти несе Російська Федерація, яка розпочала війну проти України.

Водночас президентка Молдови прокоментувала можливість вислання керівника російського посольства у Кишиневі Олега Озерова. За її словами, такий крок не зможе зупинити несанкціоновані прольоти російських дронів. Не впливають на політику Москви, як стверджує Санду, і ноти протесту, які надсилає Кишинів.

«Найважливіше, що можна зробити, щоб зупинити ці дрони і в Республіці Молдова, і в Україні, і скрізь, – це допомогти Україні та забезпечити, щоб Україна перемогла в цій війні», – заявила Санду.

Нагадаємо, раніше у Молдові поблизу села Талмаза Штефан-Водського району впав невстановлений літальний апарат. Після падіння стався вибух та загорілася рослинність. Інцидент стався приблизно за три кілометри від населеного пункту.

За даними молдовської поліції, інформації про постраждалих не надходило. Правоохоронці оточили район падіння. На місці працювали рятувальники та фахівці вибухотехнічного підрозділу, які мали встановити тип і походження об'єкта.