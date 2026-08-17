Росіяни приховали ракетну батарею біля Фінляндії на онлайн-картах

Замість військового об'єкта на супутниковому знімку «Яндекса» з'явився ліс, однак на західних сервісах маскування немає

Російський картографічний сервіс «Яндекс» приховав на супутниковому знімку ракетну батарею поблизу Фінляндії, повністю замінивши зображення військового об'єкта ділянкою лісу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yle.

Ракетна батарея розташована поруч із військово-морським містом Кронштадт поблизу Санкт-Петербурга. На супутниковому знімку «Яндекса» поверх території військового об'єкта за допомогою програми для обробки зображень вставили зображення лісу.

Раніше російський сервіс переважно розмивав деталі військових цілей на супутникових знімках. Цього разу зображення відредагували так, що на карті повністю прихована сама наявність військового об'єкта.

Водночас цю саму ракетну батарею можна побачити на західних онлайн-сервісах, зокрема на супутникових знімках картографічних сервісів Google, Apple та Microsoft.

У прихованій «Яндексом» зоні поблизу Кронштадта раніше зберігалися протикорабельні ракети «Бастіон», а також відповідні радіолокаційні та радіоелектронні розвідувальні системи.

Водночас на найновіших західних супутникових знімках цього обладнання вже не видно. Транспортні засоби можуть перебувати в іншому місці на навчаннях або бути розміщеними у критих приміщеннях.

Росія, ймовірно, приховує військову ціль через загрозу ударів українських безпілотників. Однак військовий експерт Марко Еклунд вважає такі спроби маскування марними, оскільки західна та українська розвідки використовують власні супутникові знімки, а не карти «Яндекса».

На думку Еклунда, за маніпуляціями із супутниковими зображеннями може стояти російське адміністративне рішення, відповідно до якого зображення певних об'єктів заборонено публікувати.

Раніше «Яндекс» зазвичай розмивав на супутникових знімках лише місця, які Росія вважає конфіденційними. Йдеться, зокрема, про деякі військові об'єкти та територію навколо вілли російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

Крім того, у 2024 році російський суд зобов'язав «Яндекс» розмити супутникові знімки Рязанського нафтопереробного заводу через атаки українських дронів. Спільне розслідування країн Північної Європи минулої весни виявило загалом 119 розмитих об'єктів на заході Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія розгорнула секретні бази, здатні запускати безпілотники великої дальності вглиб території країн НАТО. Журналісти, спираючись на документи та супутникові знімки, виявили щонайменше 10 російських баз, де облаштовано нові пускові майданчики. Деякі з них уже використовуються для завдання ударів по Україні.