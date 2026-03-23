Намісниця монастиря Московської церкви спровокувала хвилю обурення у дні прощання з Філаретом: що сталося

Серафима Шевчик після смерті Патріарха винесла на загал його інтимні «таємниці»

Серафима Шевчик у дні прощання з Патріархом почала ширити легенди про його дружину та дітей, ці історії РПЦ тиражувала ще на початку 90-х

Поки Україна віддавала останню шану Патріарху Київському і всієї Руси-України Філарету, намісниця Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Московської церкви в Україні Серафима Шевчик розпочала медійну атаку на покійного. Вона опублікувала «спогади», які розповсюджувались Російською церквою ще з 90-х, коли Філарет почав активно відновлювати Українську церкву, інформує «Главком».

Серафима Шевчик оприлюднила відео і текст під назвою «Філарет та його дружина». Вона виклала в мережу історію про «перше кохання» ієрарха, яку нібито колись комусь розповіла матір його обраниці. За словами Шевчик, Михайло Денисенко (мирське ім'я Філарета) ще під час навчання в Одеській семінарії безтямно закохався в доньку господарів квартири, де винаймав кімнату. Серафима описує майбутнього Патріарха як «скромного хлопця з Донеччини у полатаному взутті», якого зневажила «яскрава одеситка» Євгенія Родіонова.

Жінка нібито згадала про почуття Михайла лише тоді, коли він «став Владикою і стрімко пішов угору». З того часу вони нібито були нерозлучні.

«Красуня з презирством поставилася до почуттів Михайла і обрала іншого прихильника. Але коли він став Владикою і стрімко пішов угору, Євгенія згадала про нього. Тоді вона зробила все, щоби почуття Філарета поновилися», – пише Серафима Шевчик.

Також Серафима Шевчик стверджує, що під час роботи в екзархії особисто бачила жінку, яку називає «головною в резиденції» – Євгенію Родіонову.

«Евгенію Петрівну боялися всі. Боялися навіть більше, ніж митрополита Київського і Галицького, Патріаршого екзарха всієї України Філарета, а він був дуже авторитарний в управлінні», – пише Серафима Шевчик.

Також Шевчик детально описує побутові деталі: як вона нібито готувала їжу для «дітей Патріарха», вигулювала його собак в лаврі та прибирала «розкішну дачу» в Плютах.

«Дача офіційно значилася як будинок відпочинку для духовенства екзархату. Ніякого духовенства там ніколи не було, натомість в ній мешкали Філарет з Євгенією Петрівною. Ми прибирали приміщення після будівничих робіт, фарбували паркан на величезному подвірʼї, мили вікна від вапна, вичищали кафель від цементу», – зазначає Серафима Шевчик.

За словами монахині Московського патріархату, Філарет нібито сам казав: «для всіх я монах, а для влади – одружений».

Своїми спогадами Серафима Шевчик реанімувала російські міфи про особисте життя Філарета, чим, спровокувала неабияку хвилю обурення громадськості.

Віряни обурені: оприлюднення таких «спогадів» саме в дні поховання є грубим порушенням християнської етики.

Варто зауважити, що представниці Московської церкви дорікають непорядністю спочилому Патріарху, але при цьому чомусь не згадують про своїх владик, патріарха Кирила, відомого своєю любов'ю до розкоші.

«Главком» писав, 22 березня 2026 року, Україна проводила в останню путь постать-символ своєї духовної незалежності.

Під час чину похорону у Володимирському кафедральному соборі, Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Епіфаній поділився спогадами про останню зустріч із новопреставленим Патріархом. За словами Епіфанія, під час останніх відвідин Патріарха у лікарні, попри важкий фізичний стан, Філарет зробив несподівану заяву. Він повідомив отцям, які його провідували, що наступної неділі він обов'язково буде у Володимирському соборі. Тоді священнослужителі сприйняли ці слова з недовірою, зважаючи на критичний стан здоров'я 97-річного ієрарха.

Як відомо, вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримав у Володимирському соборі, де здійснював служіння пів століття.

Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета 9 березня госпіталізували до однієї з лікарень Києва. Після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.