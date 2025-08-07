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Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
Дехто перериває поїздки, якщо локації не виправдовують очікувань
фото із відкритих джерел

Покоління зумерів обирає місця для подорожей, орієнтуючись на привабливість місцевих мешканців та естетичність локації 

Компанія Full Frame Insurance провела опитування і з'ясувала, на що орієнтуються зумери (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) під час планування своїх подорожей. Про результати дослідження повідомляє New York Post, пише «Главком».

Майже 60% опитаних заявили, що планували майбутні поїздки з огляду на «привабливість» людей на фотографіях. Причому зумери замислювалися про красу не лише місцевих жителів, а й інших туристів.

Мандрівники покоління Z також спеціально вибирають місця для відпочинку, які матимуть гарний вигляд на фотографіях. Деякі респонденти навіть зізналися, що переривали поїздки, якщо знімки не виправдовували їхніх очікувань.

Нагадаємо, TikTok завірусився новий тренд під назвою «Bed Rotting», що в дослівному перекладі з англійської означає «гниття в ліжку». Цей тренд став максимально популярним серед молоді, зокрема серед покоління зумерів. Його суть полягає в тому, щоб проводити весь день у ліжку, забувши про всі справи.

До слова, покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя». Для багатьох молодих людей, особливо представників покоління Z, роки, які мали стати найкращими в житті, виявилися зовсім іншими. Молодь у віці приблизно від 20 до 35 років переживає періоди значного стресу, тривоги та невпевненості в собі. 

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Теги: туризм молодь подорож

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