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Моржиха напала на човен росіян у Північному Льодовитому океані (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Моржиха напала на човен росіян у Північному Льодовитому океані (відео)
фото: скрін із відео

Мама-морж намагалася захистити малюка та свою територію від непроханих гостей

В районі Землі Франца-Йосифа у Північному Льодовитому океані на гумовий човен туристів із Росії напала самка моржа. Відповідне відео очевидців, які перебували на борту туристичного судна, було оприлюднено у соцмережах.

На відео видно, як тварина кидається на підвішений на тросах човен та пробиває його своїми бивнями, внаслідок чого той починає здуватися.

При цьому поряд з нею можна помітити й дитинча. Мабуть, атакувавши човен росіян, мама-морж намагалася захистити малюка та свою територію від непроханих гостей.

Нагадаємо, в червні акула напала на російського туриста на березі популярної у відпочивальників Хургади в Єгипті та з’їла його на очах у натовпу. Інцидент стався приблизно за тридцять метрів від берега. Ще одній туристці вдалося врятуватися та вчасно вибратися з води. 

Теги: росія

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