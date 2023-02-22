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Саакашвілі cтало значно гірше: лікарі кажуть про переведення в реанімацію

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Саакашвілі cтало значно гірше: лікарі кажуть про переведення в реанімацію
Саакашвілі вживає лише ті продукти, які вважає за необхідне, а не рекомендовані лікарями
фото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Зі слів головлікаря, Саакашвілі не відповів на пропозицію влади запросити для лікування висококваліфікованих іноземних лікарів

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який перебуває під вартою і лікується у тбіліській клініці «Вівамед», знову погіршився після того, як політик різко схуд. Про це пише Deutsche Welle.

«У пацієнта нижча від норми вага і маса тіла, загальна слабкість, біль у суглобах. Наразі він у лежачому положенні. Найгірше, що у Саакашвілі незбалансоване харчування», – заявила на прес-конференції лікар Саакашвілі Тамара Даварашвілі. За її словами, колишній політик зараз важить лише 67 кг, наступним кроком для нього може стати відділення інтенсивної терапії.

Своєю чергою ендокринолог Софо Мебуке зазначила, що Саакашвілі отримує в день 300-400 калорій при нормі мінімум 1700 калорій.

«Так триває вже кілька місяців. Він вживає лише ті продукти, які вважає за необхідне, а не рекомендовані лікарями. Ми запропонували пацієнту приймати білкові добавки або перейти на внутрішньовенне харчування, однак отримали категоричну відмову», – сказала вона.

Головний лікар клініки «Вівамед» Зураб Чхаїдзе стверджує, що вітає пропозицію грузинської влади запросити для лікування висококваліфікованих лікарів з будь-якої країни, але не отримав відповіді від Саакашвілі та його родичів.

Як відомо, Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі. Депутати Європарламенту у резолюції за 15 лютого висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон.

Нагадаємо, нещодавно телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту. Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

Як відомо, у 2004-2013 роках Михайло Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

Теги: Михайло Саакашвілі Грузія арешт

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