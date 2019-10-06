МВС Іраку підтвердило загибель 104 людей під час протестів



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Протестувальники в Іраку

Серед співробітників правоохоронних органів також є втрати - загинули вісім силовиків

За тиждень антиурядових виступів в Іраку жертвами заворушень стали 104 людини, понад шість тисяч отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на дані, які навів прессекретар МВС Іраку генерал-майор Саад Маан.

За його словами, бунтівники підпалили 51 будівлю та вісім відділень політичних партій. Як зазначив Маан, серед співробітників правоохоронних органів також є втрати - загинули вісім силовиків.

Представник МВС спростував заяви про те, що в ході заворушень влада відкривала вогонь на ураження. Також він заявив, що поліція і спецслужби не мають жодного стосунку до нападів на багдадські редакції місцевих і міжнародних ЗМІ.

Як відомо, МЗС радить українцям не їздити до Іраку.

Раніше повідомлялося, що станом на 5 жовтня кількість загиблих учасників загальнонаціональних демонстрацій в Іраку зросла до 100 осіб, майже 4000 постраждали.

Як відомо, 1 жовтня в Іраку розпочалися масові антиурядові демонстрації на знак протесту проти зубожіння, безробіття та корупції. Протестувальники вимагали відставки уряду. Подекуди мирні акції переросли в масові заворушення та сутички з поліцією.

Водночас, радикальний шиїтський імам Мактада ас-Садр закликав до розпуску парламенту й проведення дострокових виборів під контролем міжнародних спостерігачів.

На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.