Мюнхенська конференція: Порошенко поговорить з керівниками ООН, НАТО, ЄС і США

Також Порошенко виступить з промовою

Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки проведе низку зустрічей з керівниками ООН, НАТО, ЄС і США. Про це повідомляє прес-служба українського президента. «У рамках візиту глава держави проведе двосторонні зустрічі з керівниками ООН та Північноатлантичного альянсу, високими представниками США, керівництвом



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Також Порошенко виступить з промовою

Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки проведе низку зустрічей з керівниками ООН, НАТО, ЄС і США. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

«У рамках візиту глава держави проведе двосторонні зустрічі з керівниками ООН та Північноатлантичного альянсу, високими представниками США, керівництвом держав-членів та інституцій Європейського союзу», - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.