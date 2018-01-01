  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    Мюнхенська конференція: Порошенко поговорить з керівниками ООН, НАТО, ЄС і США

    Також Порошенко виступить з промовою
    Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки проведе низку зустрічей з керівниками ООН, НАТО, ЄС і США. Про це повідомляє прес-служба українського президента. «У рамках візиту глава держави проведе двосторонні зустрічі з керівниками ООН та Північноатлантичного альянсу, високими представниками США, керівництвом
    • Сьогодні, 12:33
    • Розсилка

    Також Порошенко виступить з промовою

    Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції з безпеки проведе низку зустрічей з керівниками ООН, НАТО, ЄС і США. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

    «У рамках візиту глава держави проведе двосторонні зустрічі з керівниками ООН та Північноатлантичного альянсу, високими представниками США, керівництвом держав-членів та інституцій Європейського союзу», - йдеться у повідомленні.

    Відзначимо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

    Також, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

    Пізніше це підтвердив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

    Петро Порошенко ЄС Павло Клімкін США міністр НАТО ООН президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ