МЗС Естонії викликав посла Білорусі в зв'язку з акціями протесту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка

МЗС Естонії висловив протест послу Білорусі у зв'язку з протестами

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Білорусі В'ячеслава Качалова. МЗС висловив йому протест у зв'язку з протестами в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Естонії.

Повідомляється, що влада Естонії уважно стежать за подіями в Білорусі і висловлюють надію на те, що в країні «можуть проходити демократичні процеси».

«Естонія закликає владу Білорусі негайно припинити будь-яке застосування сили і репресії проти мирних демонстрантів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві підкреслили, що глибоко стурбовані обмеженням доступу в інтернет в Білорусі, яке «значно ускладнює обмін інформацією».

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Читайте також: