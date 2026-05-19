Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Священники у російській Пермі «захистили» місто іконами та молитвами від БпЛА

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Священники у російській Пермі «захистили» місто іконами та молитвами від БпЛА
Під час так званої автомобільної хресної ходи священники зупинялися у «ключових точках» Пермі
фото: росЗМІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Священники РПЦ об’їхали місто з іконою після ударів безпілотників по НПЗ

У російській Пермі після серії атак безпілотників місцева єпархія РПЦ організувала хресну ходу та молебень «для захисту міста від дронів». Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Повідомляється, що священники разом із митрополитом Пермським і Кунгурським Мефодієм 12 травня об’їхали Перм із іконою Божої Матері «Пермська». У єпархії заявили, що молебень провели «у зв’язку з напруженими обставинами» у регіоні.

«Останнім часом у нашому місті кілька разів оголошували безпілотні атаки, і щоб позбутися цієї напасті, глава Пермської митрополії провів молебень», – пояснили представники РПЦ.

Під час так званої автомобільної хресної ходи священники зупинялися у «ключових точках» Пермі та молилися за «мир і благополуччя жителів Прикам’я». Російські медіа пишуть, що востаннє подібна хресна хода у Пермі була проведена під час пандемії Covid-19 «для захисту містян від хвороби».

Нагадаємо, на початку травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї РФ. 

Місяцем раніше «Главком» писав, що Служба безпеки України вдруге поспіль завдала ударів по нафтовій інфраструктурі Росії поблизу Пермі, уразивши об’єкти одного з найбільших нафтопереробних заводів країни. 

Читайте також:

Теги: росіяни священник РПЦ хресний хід

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російським підрозділам не вдалося надійно закріпитися десь через активний опір ЗСУ
«М'ясорубка» на Донбасі: чому росіяни не можуть взяти Костянтинівку та Добропілля
21 квiтня, 10:46
Митрополит РПЦ в Чехії Іларіон отримує орден від російського диктатора Володимира Путіна
«Дипломати в рясах». Посол України розповів про зростання впливу РПЦ в Чехії
20 квiтня, 18:59
Вчителі з РФ повелися на провокацію та виголосили змінену промову Гітлера
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
21 квiтня, 11:06
Павло Таланкін загубив Оскар за фільм «Містер Ніхто проти Путіна» в аеропорту Нью-Йорку
Оскар росіянина Таланкіна знайшовся після перельоту до Німеччини
1 травня, 16:11
У соцмережах РФ почали з’являтися заклики до змін влади після скандалу навколо параду
Дозвіл на парад. Указ Зеленського довів росіян до істерики
8 травня, 23:59
У Росії блокування Telegram та інших месенджерів досягло майже максимального рівня
Навіщо Путін вимикає росіянам інтернет – пояснення розвідки
9 травня, 06:16
Російські війська різко посилили замінування берегової смуги окупованого півострова
«Зуби дракона» замість шезлонгів: пляжі окупованого Криму перетворено на лінії оборони
Вчора, 05:15
Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові, каже Зеленський
Зеленський розповів, чи дотримується РФ тиші на фронті, і пояснив, як діятиме Україна
10 травня, 19:35
Кучма, Путін та Лукашенко у Новгороді-Сіверському у 2004 році
Путін 20 років тому приїздив до українського міста із «ядерною кнопкою». Що він там робив?
17 травня, 15:15

Соціум

На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку
На Колимі засуджених за «кухонні розмови» про Путіна тримають в окремому бараку
Священники у російській Пермі «захистили» місто іконами та молитвами від БпЛА
Священники у російській Пермі «захистили» місто іконами та молитвами від БпЛА
Сибіряки звернулися до Пекіна по допомогу. Готові навіть вчити китайську (відео)
Сибіряки звернулися до Пекіна по допомогу. Готові навіть вчити китайську (відео)
Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії
Українці призовного віку можуть втратити тимчасовий захист у Чехії
Терорист Гіркін поставив діагноз Путіну після ударів по Москві
Терорист Гіркін поставив діагноз Путіну після ударів по Москві
У Німеччині викрито мережу контрабанди технологій для російської армії
У Німеччині викрито мережу контрабанди технологій для російської армії

Новини

Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Вчора, 13:52

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua