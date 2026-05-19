Священники у російській Пермі «захистили» місто іконами та молитвами від БпЛА

Священники РПЦ об’їхали місто з іконою після ударів безпілотників по НПЗ

У російській Пермі після серії атак безпілотників місцева єпархія РПЦ організувала хресну ходу та молебень «для захисту міста від дронів». Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Повідомляється, що священники разом із митрополитом Пермським і Кунгурським Мефодієм 12 травня об’їхали Перм із іконою Божої Матері «Пермська». У єпархії заявили, що молебень провели «у зв’язку з напруженими обставинами» у регіоні.

«Останнім часом у нашому місті кілька разів оголошували безпілотні атаки, і щоб позбутися цієї напасті, глава Пермської митрополії провів молебень», – пояснили представники РПЦ.

Під час так званої автомобільної хресної ходи священники зупинялися у «ключових точках» Пермі та молилися за «мир і благополуччя жителів Прикам’я». Російські медіа пишуть, що востаннє подібна хресна хода у Пермі була проведена під час пандемії Covid-19 «для захисту містян від хвороби».

Нагадаємо, на початку травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермському краї РФ.

Місяцем раніше «Главком» писав, що Служба безпеки України вдруге поспіль завдала ударів по нафтовій інфраструктурі Росії поблизу Пермі, уразивши об’єкти одного з найбільших нафтопереробних заводів країни.