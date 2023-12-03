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На кордоні з Польщею запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На кордоні з Польщею запрацює пункт пропуску для порожніх вантажівок
КПП «Угринів – Долгобичув»
фото: Держприкордонслужба

Водіїв почнуть пропускати до Польщі з 01:00 4 грудня

На українсько-польському кордоні відкриється пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

Порожні вантажівки масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн) почнуть пропускати до Польщі з 01:00 4 грудня через КПП «Угринів – Долгобичув».

Зазвичай цей пункт пропуску працював лише для легкового транспорту та автобусів. За словами Кубракова, поки що пункт пропуску працюватиме у тестовому режимі, тож реєструватись у чергу на перетин кордону не потрібно. Пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

Міністр розповів, що домовитись про запуск смуги для порожніх вантажівок вдалося завдяки Єврокомісії у співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством.

«Зараз відкриття «Угриніва» є першим пунктом з переліку заходів, які ми реалізуємо для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону. Працюємо над тим, щоб якомога швидше зняти блокаду з врахуванням інтересів нашого ринку та держави», – підсумував Кубраков.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Як повідомлялося, 1 грудня Україна та Польща погодили перші заходи для розблокування кордону. Зокрема, країни домовились про відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув».

До слова, влада Польщі посилить перевірки вантажівок на польсько-українському кордоні. 

Як відомо, на кордоні України з Польщею у неділю 3 грудня тимчасово не працює пункт пропуску «Смільниця», а також місце пропуску поза ПП «Нижанковичі».

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Теги: пункт пропуску кордон Польща Україна

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