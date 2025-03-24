Біля дилерського центру Tesla чоловік в'їхав у натовп мітингувальників

Ілон Маск звинуватив демократів у тому, що американці спалюють автівки Tesla

Чоловіка заарештували та висунули звинувачення в нападі

У Флориді біля диленського центру Tesla розгорнулась чергова акція протесту проти рішень мільярдера Ілона Маска. Тоді чоловік в'хав у натовп протестувальників. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

За даними правоохоронних органів, чоловік в'їхав на своїй машині в протестувальників біля дилерського центру Tesla в окрузі Палм-Біч, штат Флорида, але не поранив нікого з тих, хто зібрався на демонстрацію проти мільярдера Ілона Маска.

Акція протесту була перервана, коли чоловік на низькій швидкості виїхав на тротуар, заповнений протестувальниками, змусивши людей відійти з дороги, щоб уникнути наїзду.

Згідно з протоколами суду, його заарештували та висунули звинувачення в нападі.

Останнім часом у США та інших країнах відбуваються численні протести проти Ілона Маска. Ці дії спрямовані через його політичну діяльність та роль у скороченні федерального персоналу США.​

Напади на майно з логотипом компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів відбуваються в США та за кордоном. Кілька більш насильницьких інцидентів включають підпал Cybertrucks у Сіетлі та постріли в дилерському центрі Tesla в Орегоні.

Нагадаємо, що двоє молодих людей рожевою фарбою облили стіни центру Tesla, після чого дістали плакат із написом «останнє покоління». Згодом офіцери прибули до дилерського центру та заарештували двох молодих людей у ​​віці 21 року.

Раніше міжнародне автомобільне шоу у Ванкувері скасувало участь Tesla через безпекові переконання. Автошоу у Ванкувері – один із найбільших подібних заходів у Канаді. Організатори заявили, що виключили Tesla «після того, як неодноразово давали автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі».

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що кожному, хто саботує компанію Tesla, загрожує до 20 років ув'язнення.

«Люди, яких зловлять за саботаж щодо Tesla, матимуть дуже добрі шанси потрапити до в'язниці на строк до 20 років, і це стосується їхніх спонсорів. Ми шукаємо вас», – написав Трамп.