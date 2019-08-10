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    У світі

    На мітингу за чесні вибори в Москві затримали 178 осіб

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    <p>Затримання в&nbsp;Москві</p> - На мітингу за чесні вибори в Москві затримали 178 осіб

    Затримання в Москві

    Фото: Reuters

    Всього в Росії на акціях протесту за вільні вибори 10 серпня затримали 275 людей

    На дозволеною російською владою акції протесту в Москві затримали 178 учасників.

    Про це повідомляє ОВС-Інфо.

    Зазначається, що всього в Росії на акціях протесту за вільні вибори 10 серпня затримали 275 людей.

    Серед затриманих опозиційний політик Любов Соболь.

    Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг був третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.

    На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron та комік Даня Поперечний.

    За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей

    До слова, поки у Москві мітингувальники ховалися від поліції, Путін в окупованому Криму катався на байку.

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