На мітингу за чесні вибори в Москві затримали 178 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання в Москві Фото: Reuters

Всього в Росії на акціях протесту за вільні вибори 10 серпня затримали 275 людей

На дозволеною російською владою акції протесту в Москві затримали 178 учасників.

Про це повідомляє ОВС-Інфо.

Зазначається, що всього в Росії на акціях протесту за вільні вибори 10 серпня затримали 275 людей.

Серед затриманих опозиційний політик Любов Соболь.

Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг був третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.

На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron та комік Даня Поперечний.

За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей

До слова, поки у Москві мітингувальники ховалися від поліції, Путін в окупованому Криму катався на байку.