На мітингу за чесні вибори в Москві затримали 178 осіб
Затримання в Москві
Всього в Росії на акціях протесту за вільні вибори 10 серпня затримали 275 людей
На дозволеною російською владою акції протесту в Москві затримали 178 учасників.
Про це повідомляє ОВС-Інфо.
Зазначається, що всього в Росії на акціях протесту за вільні вибори 10 серпня затримали 275 людей.
Серед затриманих опозиційний політик Любов Соболь.
Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся мітинг за чесні вибори до міської думи. Цей мітинг був третім за рахунком, і присвячений, зокрема, свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи.
На мітинг вийшли відомі російські «селебретіз», серез яких – репери Face, Кровосток, Loqiemean, Oxxxymiron та комік Даня Поперечний.
За даними активістів, на мітингу в Москві зібралися близько 60 тис. людей
До слова, поки у Москві мітингувальники ховалися від поліції, Путін в окупованому Криму катався на байку.