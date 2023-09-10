На польських прикордонників напали люди в білоруській формі

За добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей

За даними польської сторони, у нападників були рогатки та ліхтарики

На польських прикордонників напала група невідомих з-за білоруського кордону – про це повідомила прикордонна служба Польщі в твітері 10 вересня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як ідеться в інформації, увечері 9 вересня група з семи людей, одягнених у маски та «білоруські форми», закидала прикордонників камінням, перебуваючи з білоруського боку кордону.

За даними польської сторони, у нападників були рогатки та ліхтарики, якими вони засліпили патрульних. На місце події було направлено спецавтотранспорт, ніхто не постраждав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також польська служба повідомляє, що за добу 9 вересня з Білорусі до Польщі намагалися нелегально потрапити 15 людей, у тому числі дев’ять громадян Сирії та група з чотирьох людей із Бурунді та Конго.

Державний прикордонник комітет Білорусі не коментував це повідомлення наразі.

Днями державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин заявляв, що напередодні парламентських виборів польська влада очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні.

Парламентські вибори в Польщі відбудуться 15 жовтня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 3 серпня президент Польщі Анджей Дуда підписав пом'якшену версію закону про розслідування ймовірного російського впливу в країні, яку затвердила його канцелярія.