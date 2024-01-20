Робота для біженців на Кіпрі: Мінпраці острова дало офіційне роз'яснення

Мінпраці Кіпру пояснило процедуру найму біженців на роботу

Міністерство праці випустило офіційне роз'яснення для роботодавців, які планують працевлаштувати біженців. У ньому йдеться про те, що особам, які шукають притулку, тепер не дозволяється працювати протягом перших дев'яти місяців після їх прибуття на Кіпр. Про це пише видання «Вісник Кіпра».

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Роз'яснення Мінпраці запросила Торгово-промислова палата Кіпру (ТППК). Вона хотіла ясності зокрема щодо положень закону, які назвала «сірими зонами».

Міністерство праці пояснило, що нещодавно було впроваджено автоматизовану систему оповіщення, яка дозволяє роботодавцям прохачів притулку бути в курсі нових правил та статусу співробітників. Якщо особа, яка працює і шукає притулку, і заява її була відхилена, то роботодавець тепер автоматично отримує сповіщення про це електронною поштою. Завдяки автоматизованій системі не вдасться зареєструвати працівника, якщо його заявку на статус біженця було відхилено або якщо з моменту подання заявки не минуло дев'яти місяців.

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Співробітник ТППК Андреас Алексі заявив, що підприємства виявилися втягнутими у конфлікт із владою через прийом на роботу осіб, яким було відмовлено у притулку. Роботодавці сплачували за таких працівників внески до фонду соціального страхування.

Глава МВС Костянтинос Іоанну сказав, що мета полягає в тому, щоб покінчити з нелегальною зайнятістю та феноменом «зручної незаконності». За словами Іоанну, заяви на статус біженця тепер розглядаються лише за один місяць. У разі схвалення заявник одержує законне право на роботу.

Як пише видання, у багатьох секторах іноземні працівники становлять більшість робочої сили на Кіпрі. Приміром, у гірничодобувній промисловості цей показник досягає 100%, у готельному бізнесі 59%, у сфері громадського харчування та сільського господарства 55%, у будівництві – 47%.

До слова, російські компанії залишають Кіпр через санкції та переїжджають до спеціальних адміністративних регіонів у РФ або до інших країн, таких як Казахстан. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Як зазначається, компанії РФ змінюють кіпрську юрисдикцію через санкції, що розширюються. Фірми переводяться в спеціальні адміністративні райони РФ з особливим податковим режимом або в сусідні країни.

З Кіпру, який довгий час був головною офшорною «скарбничкою» грошей російського бізнесу, пішли або планують піти щонайменше десять великих російських компаній. Серед них –TCS Group (головна компанія Тінькофф-банку), маркетплейс Ozon, рітейлер Fix Price та United Medical Group (холдингова компанія Європейського медичного центру).Деякі обирають для перереєстрації Казахстан, ОАЕ та інші країни, які не включені російською владою до списку «недружніх». Інші переїжджають до спеціального адміністративного району (САР) Росії в калінінградській області, який і створений «для залучення закордонного бізнесу та інвестицій з іноземних юрисдикцій».