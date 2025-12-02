Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
фото з відкритих джерел

У найближчому майбутньому Китай може представити адміністрації президента США Дональда Трампа 28-пунктний план щодо Тайваню

Китай уважно аналізує незавершений мирний план адміністрації Дональда Трампа для Росії та України. Пекін спостерігає, наскільки далеко Вашингтон готовий зайти задля угоди і чи будуть зроблені поступки на користь Москви. Як зазначає оглядачка Bloomberg Opinion Карішма Васвані, голова КНР Сі Цзіньпін використовує цю ситуацію, щоб чіткіше артикулювати свою давню мету –об'єднання з Тайванем. Це ставить самоврядний острів у небезпечне становище, оскільки сигнали з Вашингтона стають менш чіткими, а наміри Сі – більш явними, передає «Главком».

Доля Тайваню вже давно пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Ще у 2022 році колишній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда попереджав: «Сьогодні Україна. Завтра, можливо, Східна Азія».

Подібної думки дотримується військовий стратег, відставний австралійський генерал-майор Мік Райан, який вважає, що Китай може скористатися цим моментом, щоб запропонувати власний план. Райан припускає, що Сі завжди надавав перевагу взяттю острова під контроль без застосування військової сили.

Генерал-майор Райан прогнозує: «Таким чином, ми можемо очікувати, що Комуністична партія Китаю в найближчій або середньостроковій перспективі, таємно чи публічно, представить адміністрації Трампа 28-пунктний план щодо Тайваню».

Оглядачка вказує, що ця стратегія була викладена ще у 2022 році в Білій книзі Пекіна «Питання Тайваню та возз'єднання Китаю в нову еру». Документ стверджує, що острів завжди був частиною Китаю, відкидає міжнародне втручання та позиціонує возз'єднання як необхідну умову для національного відродження. Пекін підкреслив, що готовий застосувати силу для досягнення своїх цілей.

Минулого тижня Китай різко відреагував на прохід найбільшого військового корабля Нової Зеландії через Тайванську протоку, застерігаючи від розпалювання конфлікту. Ця жорстка відповідь була адресована не лише Новій Зеландії, але й будь-яким іншим прихильникам острова, які планують втручання.

24 листопада Трамп і Сі Цзіньпін провели годинну телефонну розмову, під час якої обговорювалися торгівля та зростаюча напруженість між Китаєм і Японією (спричинена коментарями японської прем'єр-міністерки Санае Такаїті щодо Тайваню).

Трамп у своєму дописі про розмову не згадав про острів, але МЗС Китаю приділило значну увагу словам Сі з цього питання. Сі Цзіньпін заявив, що повернення Тайваню до Китаю є невід'ємною складовою післявоєнного міжнародного порядку. Цим формулюванням він намагається позиціонувати Пекін як захисника глобальної системи, створеної після Другої світової війни, а Тайвань (і його прихильників) – як дестабілізуючу силу.

У відповідь на це Тайбей оголосив про додаткове виділення $40 млрд на оборону. Президент Лай Цінде повідомив, що кошти підуть на придбання нової американської зброї та посилення асиметричних можливостей острова. Ці можливості передбачають використання невеликих та відносно недорогих систем, здатних завдати значних втрат китайським силам до прибуття допомоги США. Це повідомлення було спрямоване як на Пекін, так і на Вашингтон.

Лай має підстави для занепокоєння, адже, як зауважує колумніст Хел Брендс, найближчі місяці можуть стати вирішальними для безпеки острова. Увага Трампа, схоже, зосереджена на покращенні відносин із Китаєм, тоді як Сі стає все сміливішим у своїх заявах про об'єднання.

Тайвань є критично важливим елементом світової економіки, оскільки виробляє приблизно 90% найсучасніших комп'ютерних чипів. «Серйозний конфлікт зруйнував би ланцюги постачання, на яких базується все: від смартфонів та автомобілів до центрів обробки даних штучного інтелекту», – додає Васвані.

Оборонний план Лая є розумним, але його затвердження може зіткнутися з перешкодами в парламенті. Тайбей повинен докласти максимум зусиль для виділення фінансування на безпілотники, ракети, мобільні пускові установки та стійкі системи управління. Важливо також продовжувати навчання цивільної оборони та протидіяти операціям впливу, які проводить Китай.

Союзники Вашингтона – Японія, Австралія, Південна Корея та Філіппіни – повинні поглибити координацію та вважати оборону острова ключовою складовою регіональної безпеки. Продовження транзиту через Тайванську протоку, навіть попри ризик роздратувати Пекін, підтвердить важливість міжнародного права.

«План Трампа щодо України може здаватися далеким від подій навколо Тайваню. Але Пекін бачить у цьому лише можливість», – підсумовує Васвані.

Як відомо, на початку листопада прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті виголосила в парламенті заяву, яка має юридичну силу: спроба Китаю блокувати чи захопити Тайвань є «питанням виживання» для Японії. Це дає Токіо законне право розгортати Сили самооборони за межами країни. За два дні міністр оборони Шінджіро Коідзумі підтвердив, що на острові Йонаґуні, розташованому лише за 110 км від Тайваню, будуть розміщені ракети середньої дальності.

До слова, Китай ввів повну заборону на імпорт японських морепродуктів. Приводом для офіційного рішення названо «побоювання щодо скидання в океан очищеної води з АЕС «Фукусіма», проте цей крок відбувається на тлі різкого загострення дипломатичної напруги між двома країнами через ситуацію довкола Тайваню.

Теги: Китай Тайвань Сі Цзіньпін Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: За моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, що відбудеться у прекрасному місті Майямі, штат Флорида
Трамп заявив, що Південна Африка не потрапить на саміт G20 у США
27 листопада, 03:29
Віткофф давав поради Росії, як краще подавати пропозиції щодо мирної угоди Трампу
Як стався витік розмов Віткоффа: пояснення The Telegraph
26 листопада, 23:25
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України
Гілларі Клінтон назвала мирний план США капітуляцією України
22 листопада, 04:49
Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа
Путінський гонець вказав на тих, хто саботує мирний план Трампа
22 листопада, 03:04
Європа планує переконати Трампа відмовитися від поступок Кремлю
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
21 листопада, 10:16
Стубб: Єдині люди, до яких Путін дослухається, – це олігархи
Президент Фінляндії: США мають посилити санкції, щоб змусити Путіна до переговорів
18 листопада, 03:20
Ціни на дизель у США на максимумі з моменту повернення президента до Білого дому
Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців
17 листопада, 09:31
Республіканка запевнила, що працює над тим, аби «припинити політичні чвари»
Конгресвумен Грін заявила, що припиняє «токсичну» риторику через загрозу своїй безпеці
17 листопада, 06:17
Американський президент назвав Нігерію «зганьбленою країною»
Трамп пригрозив Нігерії вторгненням, міністр оборони його підтримав
2 листопада, 11:43

Політика

Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться
Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та пояснив, чому в РФ такого не станеться
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України
Білий дім оптимістично оцінює доопрацьований мирний план для України
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
Ердоган відреагував на удари по суднах «тіньового флоту» РФ біля Туреччини
Ердоган відреагував на удари по суднах «тіньового флоту» РФ біля Туреччини
«Покваптесь»: Туск звернувся до Німеччини із вимогою пришвидшити компенсації польським жертвам нацизму
«Покваптесь»: Туск звернувся до Німеччини із вимогою пришвидшити компенсації польським жертвам нацизму

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua