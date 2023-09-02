На заводі у Бразилії стався вибух, є загиблі

Вибух прогримів у печі для виплавки алюмінію

На металургійному заводі на південному сході Бразилії стався вибух, унаслідок якого загинуло щонайменше двоє людей, ще 12 травмувалися. Про це пише Сіньхуа із посиланням на слова Тарцісіо де Фрейтаса, губернатора штату Сан-Паулу, де трапилася аварія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, ми підтвердили дві смерті у результаті вибуху на металургійному заводу у Кабреуві вранці. Дванадцятеро поранених людей були евакуйовані й зараз отримують допомогу у медичних центрах штату», - заявив Фрейтас.

Зазначається, що вибух прогримів у печі для виплавки алюмінію у населеному пункті, розташованому за 60 км від столиці штату Сан-Паулу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На місці аварія розпочалася велика пожежа, для гасіння якої було задіяно два гелікоптери й кілька підрозділів вогнеборців.

Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. Після вибуху було знайдено 48 фрагментів тіл.

Згодом стало відомо, що вибух стався на Загорському оптико-механічному заводі. Цей завод причетний до створення новітнього російського стелс-бомбардувальника, тобто такого, що широко використовує технології зниження помітності.