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Окупаційна влада попередила про закриття Кримського моста

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Окупаційна влада попередила про закриття Кримського моста
фото з відкритих джерел

Причиною обмеження руху називаються відновлювальні роботи 

Кримський міст повністю закриють для руху приблизно на дев'ять годин у ніч із четверга на п'ятницю для проведення відновлювальних робіт. Про це попередила окупаційна влада.

«28 вересня на автопідходах до Кримського мосту плануються обмеження руху транспорту з повним закриттям автодорожньої частини мосту на період з 21:00 до 06:00 29.09 у зв'язку із проведенням відновлювальних робіт», – йдеться в повідомленні.

Водіїв закликали заздалегідь планувати поїздки та стежити за оновленням інформації.

Нагадаємо, проблеми з пальним вже відчувають не лише мешканці тимчасово окупованого Криму, а й російські загарбники на півострові. Через неможливість заправити техніку окупанти кидають її посеред дороги, наприклад, у н.п. Красногвардійське було помічено залишений без нагляду військовий транспорт. Партизани зазначають, що це грає їм на руку і дає можливість нищити ворожу техніку прямо під носом в окупантів.

Також ми писали, що російські загарбники тікають з місць постійного розташування в тимчасово окупованому Криму через страх перед ударами ЗСУ. За даними партизанського руху «Атеш», командування Нахімовського військового училища в Севастополі виселяє курсантів із казарм на нічний час та шукає місця по всіх хостелах та готелях.

«Главком» розповідав, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Нначальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. 

Теги: транспорт окупанти Кримський міст

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