Нафтове ембарго: які умови висувають лідери країн Євросоюзу

Євросоюз досі не узгодив заборону імпорту російської нафти. Навколо цього питання точаться запеклі дебати, у деяких країн Євросоюзу є свої застереження щодо такого кроку.

Так, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що його країна готова підтримати рішення Євросоюзу щодо нафтового ембарго проти Росії, але має одну умову. Оскільки Словаччина не має виходу до моря, то вона може опинитися у ситуації, коли в країні почнуться перебої із постачанням нафти.

«Ми завжди були надійним партнером у транзиті нафти та газу. Тепер, у разі надзвичайної ситуації, нам знадобиться те саме від наших партнерів, які мають вихід до моря», – зазначив Гегер.

Він також обговорив питання нафтового ембарго із колегою з Угорщини Віктором Орбаном, наголосивши, що зараз Євросоюзу необхідна єдність.

Ahead of the #EUCO, Prime Minister Viktor Orbán paid me a visit. I told him #unity remains key. Revenues from oil are financing #Russia’s agression in #Ukraine. We are landlocked countries but with the help of RepowerEU we will get rid of this dependency. pic.twitter.com/EbybC8Ng7V