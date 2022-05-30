Нафтове ембарго: які умови висувають лідери країн Євросоюзу

Словаччина вимагає підтримки від партнерів по ЄС, Нідерланди не бачать нічого поганого в урізаному нафтовому ембарго, а Франція вимагає стійкості. Так лідери ЄС реагують на війну в Україні і пов'яззаний із цим новий пакет санкцій, який включає обмеження щ

Очільники європейських країн готові до обмеження постачання нафти з Росії

Євросоюз досі не узгодив заборону імпорту російської нафти. Навколо цього питання точаться запеклі дебати, у деяких країн Євросоюзу є свої застереження щодо такого кроку.

Так, прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив, що його країна готова підтримати рішення Євросоюзу щодо нафтового ембарго проти Росії, але має одну умову. Оскільки Словаччина не має виходу до моря, то вона може опинитися у ситуації, коли в країні почнуться перебої із постачанням нафти.

«Ми завжди були надійним партнером у транзиті нафти та газу. Тепер, у разі надзвичайної ситуації, нам знадобиться те саме від наших партнерів, які мають вихід до моря», – зазначив Гегер.

Він також обговорив питання нафтового ембарго із колегою з Угорщини Віктором Орбаном, наголосивши, що зараз Євросоюзу необхідна єдність.

Ahead of the #EUCO, Prime Minister Viktor Orbán paid me a visit. I told him #unity remains key. Revenues from oil are financing #Russia’s agression in #Ukraine. We are landlocked countries but with the help of RepowerEU we will get rid of this dependency. pic.twitter.com/EbybC8Ng7V — Eduard Heger (@eduardheger) May 30, 2022

Торкаючись питання неповного нафтового ембарго, про яке говорив і верховний представник Євросоюзу із закордонних питань Жозеп Боррель – обмежити постачання російської нафти лише через систему трубопроводів, заборонивши російський нафтовий експорт морськими шляхами – прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що це є дуже добрим кроком.

«Я не думаю, що ми розбавляємо санкції. Пропонований формат все одно вплине на 2/3 російського експорту нафти», – зазначив Рютте.

Коли ж, додав голова нідерландського уряду, Німеччина та Польща взагалі відмовляться від російської нафти, як вони заявляли, то відсоток російської нафти, який потраплятиме під ембарго, виросте до 90.

Принципову позицію зайняла щодо Росії очільниця МЗС Франції Катрін Колонна. Вона на брифінгу в Міністерстві закордонних справ України заявила, що в нинішній ситуації, коли триває війна, Євросоюз не може дозволити собі виявляти слабкість.

«Ми повинні діяти рішуче і мобілізувати всі інструменти, які є в наших руках. Ми повинні зробити для росії непосильну ціну продовження цієї агресії. Саме на це спрямовані пакети санкцій», – зазначила Колонна, назвавши нинішні санкції безпрецедентними.

Нагадаємо, що Жозеп Боррель запевнив сьогодні, 30 травня, вранці, що Євросоюз може ухвалити урізаний варіант нафтового ембарго, коли заборона для Росії стосуватиметься лише експорту морськими шляхами.