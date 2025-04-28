Трамп хоче, щоб наступним Папою Римським став американець – Bild

Дональд Трамп сподівається, що при новому Папі рівень критики з боку Ватикану зменшиться

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб наступним Папою Римським став американець. Про це повідомив кореспондент видання Bild Герберт Бауернебель, інформує «Главком».

За його словами, участь Трампа у похоронах Папи Франциска була для нього особливо важливою подією, оскільки серед американських католиків він має значну підтримку – 54% з них проголосували за нього. При цьому, як нагадує BILD, з 2020 року Трамп називає себе «християнином без конфесії», не відносячи себе ані до католиків, ані до протестантів.

Кореспондент вважає, що тепер Трамп може спробувати вплинути на вибір наступника Франциска, аби папський престол обійняв представник США. У виданні також нагадали, що Франциск неодноразово критикував політику Трампа щодо мігрантів. Зокрема, Папа висловлював думку, що лідер, який будує стіни проти мігрантів, «не є християнином».

Зазначається, Трамп сподівається, що при новому Папі рівень критики з боку Ватикану зменшиться, а також прагне до «відновлення консервативного католицизму американського зразка».

Серед потенційних кандидатів на папський престол BILD називає американських кардиналів Тімоті Долана з Нью-Йорка, Блейза Джозефа Купіча з Чикаго та Джозефа Вільяма Тобіна з Ньюарка.

Водночас видання підкреслює, що жоден із десяти американських кардиналів наразі не вважається фаворитом на майбутньому конклаві, а тому можливості Трампа вплинути на вибір нового Папи залишаються обмеженими.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп порушив дрес-код на похороні Папи Римського Франциска, одягнувши синій костюм на жалобну церемонію у Ватикані. Як інформує «Главком», про це повідомляє британське видання The Independent.

Дрес-код для похорону на площі Святого Петра у Ватикані вимагав, щоб чоловіки були одягнені в темний костюм із чорною краваткою та чорним ґудзиком на лівому лацкані. Натомість американський президент прийшов на церемонію в синьому костюмі.