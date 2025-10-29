Головна Світ Соціум
Підозрювані у пограбуванні Лувру частково визнали провину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зловмисники проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали деякі коштовності
фото: AP

Обох підозрюваних правоохоронці викрили завдяки ДНК-доказам

Затримані чоловіки, яких підозрюють у пограбуванні Лувру, частково визнали свою провину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

За словами паризької прокурорки Лори Беккуа, двоє підозрюваних перебувають на допиті у судді для оголошення їм звинувачення в «крадіжці організованою групою та злочинному угрупованні». Перший підозрюваний, 34-річний громадянин Алжиру, вже раніше притягався до відповідальності за крадіжку. Другий, 39-річний, нелегально працював курʼєром і таксистом і був судимий за крадіжки з обтяжувальними обставинами.

Обох підозрюваних викрили слідчі завдяки ДНК-доказам, знайденим на скутері одного з них та на предметах, виявлених поліцією після їх втечі. Також прокурорка Парижа сказала, що ювелірні вироби, викрадені під час пограбування Лувру, «не знайдені».

Нагадаємо, пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.

Директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з музею були викрадені коштовності, що належать імператорському дому Наполеона. Проте уряд та президент Франції Еммануель Макрон відмовились задовольнити її заяву.

