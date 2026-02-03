Головна Світ Політика
Палата представників США ухвалила законопроект, який завершив короткочасний шатдаун

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Палата представників США ухвалила законопроект, який завершив короткочасний шатдаун
Зал засідань Палати представників США у вівторок
фото: House TV

За документ проголосували 217 конгресменів, проти – 214

Палата представників США проголосувала за документ, який дозволяє відновити повноцінну роботу федерального уряду після короткочасного припинення фінансування, що розпочалося минулої суботи. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Рішення було прийняте мінімальною більшістю: «за» висловилися 217 конгресменів, тоді як 214 виступили проти. Дональд Трамп вже підписав законопроект щодо припинення шатдауну.

Згідно з положеннями законопроєкту, більшість державних установ отримають стабільне фінансування до завершення поточного фінансового року, тобто до кінця вересня. Проте Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) стало винятком у цьому плані. Через вимоги демократів переглянути бюджетну політику відомства на тлі резонансного вбивства двох осіб офіцерами ICE у Міннеаполісі, роботу DHS профінансували лише на два тижні.

Таким чином, для Міністерства внутрішньої безпеки встановлено новий критичний термін – 13 лютого. До цієї дати законодавці мають узгодити подальші умови виділення коштів для структури, що опинилася в центрі політичних дискусій.

Як відомо, конфлікт між владою Міннесоти та адміністрацією президента США Дональда Трампа через імміграційні рейди змусив американське суспільство знову говорити про те, що ще недавно здавалося неможливим, а саме про ризик громадянської війни. Як зазначає The Hill, події у Міннеаполісі та Сент-Полі показали, наскільки глибоким став розкол між федеральною владою та штатами, якими керують демократи.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що дозволив Імміграційній та митній службі США (ICE), а також Прикордонному патрулю діяти максимально жорстко у разі загроз федеральній власності на тлі масових протестів у країні. 

