Ексрадник Трампа оцінив 12 років політики США щодо України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Ексрадник Трампа Джон Болтон заявив, що США не розробили стратегію перемоги України
фото: Reuters

Ексрадник з нацбезпеки США Джон Болтон заявив, що адміністрації Обами, Трампа і Байдена припустилися помилок у стримуванні Росії

Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон заявив, що американські адміністрації за останні роки не змогли виробити ефективну стратегію підтримки України та стримування російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис експосадовця у соцмережі Х.

За словами Болтона, адміністрація Барака Обами не змогла стримати першу хвилю агресії Росії та не зробила достатньо для запобігання подальшій ескалації. Він також зазначив, що перша адміністрація Дональда Трампа надала Україні певну військову допомогу та запровадила санкції проти Росії, однак ці кроки були обережними та недостатніми.

Болтон розкритикував і політику адміністрації Джо Байдена. «Адміністрація Байдена повторила помилки Обами – не зумівши запобігти вторгенню Росії в Україну у 2022 році і так і не розробивши військово-політичної стратегії чи програми підтримки для того, щоб завдати поразки російським силам. А друга адміністрація Трампа доклала усіх зусиль, щоб не виправляти помилки попередніх адміністрацій США – і залишила Україну у ще складнішій ситуації, у процесі завдаючи довготривалої шкоди НАТО», – констатував він.

Підсумовуючи оцінку політики США щодо України за останні 12 років, Болтон написав: «Як оцінити дії Америки у питанні України за останні 12 років? Сумно, сумно, сумно».

Джон Болтон обіймав посаду радника з національної безпеки США у 2018–2019 роках під час першої каденції Дональда Трампа. Після початку повномасштабної війни Росії проти України він неодноразово виступав із критикою західної політики стримування Москви та закликав до жорсткішої військової підтримки Києва.

Нагадаємо, що американський актор Роберт Де Ніро, який відомий своїм критичним ставленням до президента США Дональда Трампа, зробив чергову заяву про очільника Білого дому.

Теги: США нацбезпека Джон Болтон

