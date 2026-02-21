Американський авіаносець увійшов у Середземне море

USS Gerald R. Ford (CVN-78) ВМС США прямо від берегів Венесуели мчить до Ірану

Новітній американський атомний авіаносець USS Gerald R. Ford перетнув Гібралтарську протоку, завершивши перехід через Атлантику. Поява корабля в акваторії Середземного моря 20 лютого викликала значний резонанс серед військових аналітиків, які прогнозують його подальші завдання на тлі загострення глобальних конфліктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Defense express.

За попередніми оцінками, авіаносна група може за чотири доби дістатися східної частини Середземномор’я. Ця локація дозволить палубній авіації діяти на великих дистанціях за підтримки дозаправників, а ракетним есмінцям супроводу – посилити систему протиракетної оборони Ізраїлю. Також розглядається варіант переходу корабля до Аравійського моря для об’єднання з авіаносцем USS Abraham Lincoln, що може зайняти до двох тижнів.

Експерти звертають увагу на вкрай інтенсивний графік експлуатації USS Gerald R. Ford. Корабель перебуває в поході з червня 2025 року і щойно завершив операцію поблизу Венесуели. Попри початкові плани повернути авіаносець на базу для технічного обслуговування, Пентагон залишив його в морі через брак вільних сил.

Наразі ВМС США мають обмежений ресурс: після виведення зі складу флоту авіаносця USS Nimitz у розпорядженні залишається десять одиниць, з яких одночасно на бойовому чергуванні можуть перебувати лише близько п’яти. Така ситуація змушує американське командування використовувати наявні групи у форсованому режимі для присутності на кількох стратегічних напрямках одночасно.

Як відомо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році.