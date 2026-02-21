Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американський авіаносець увійшов у Середземне море

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Американський авіаносець увійшов у Середземне море
USS Gerald R. Ford (CVN-78) під час проходження Гібралтару
фото: David Parody

USS Gerald R. Ford (CVN-78) ВМС США прямо від берегів Венесуели мчить до Ірану 

Новітній американський атомний авіаносець USS Gerald R. Ford перетнув Гібралтарську протоку, завершивши перехід через Атлантику. Поява корабля в акваторії Середземного моря 20 лютого викликала значний резонанс серед військових аналітиків, які прогнозують його подальші завдання на тлі загострення глобальних конфліктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Defense express.

За попередніми оцінками, авіаносна група може за чотири доби дістатися східної частини Середземномор’я. Ця локація дозволить палубній авіації діяти на великих дистанціях за підтримки дозаправників, а ракетним есмінцям супроводу – посилити систему протиракетної оборони Ізраїлю. Також розглядається варіант переходу корабля до Аравійського моря для об’єднання з авіаносцем USS Abraham Lincoln, що може зайняти до двох тижнів.

Експерти звертають увагу на вкрай інтенсивний графік експлуатації USS Gerald R. Ford. Корабель перебуває в поході з червня 2025 року і щойно завершив операцію поблизу Венесуели. Попри початкові плани повернути авіаносець на базу для технічного обслуговування, Пентагон залишив його в морі через брак вільних сил.

Наразі ВМС США мають обмежений ресурс: після виведення зі складу флоту авіаносця USS Nimitz у розпорядженні залишається десять одиниць, з яких одночасно на бойовому чергуванні можуть перебувати лише близько п’яти. Така ситуація змушує американське командування використовувати наявні групи у форсованому режимі для присутності на кількох стратегічних напрямках одночасно.

Як відомо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа. 

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році. 

Теги: США Іран авіаносець море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
У США під час снігової бурі розбився приватний літак, є загиблі
27 сiчня, 01:37
Німецький канцлер заявляв, що духовна влада Ірану зруйнована, стверджуючи, що режим в Тегерані не зможе вижити без насильства
Іран викликав німецького посла через слова Мерца про «останні дні режиму»
30 сiчня, 11:34
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
5 лютого, 22:50
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
7 лютого, 13:14
Кремль пов’язує співпрацю зі США з українським врегулюванням
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
13 лютого, 12:27
Адміністрація президента Дональда Трампа офіційно розпочала судову тяганину з Гарвардським університетом
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
16 лютого, 18:02
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
Вчора, 02:47
Президент США Дональд Трамп назвав війну в Україні серед конфліктів, які можуть бути зупинені
Трамп припустив швидке завершення російсько-української війни
5 лютого, 20:27
Українська модель співпрацювала з Епштейном протягом чотирьох років
Українка підшуковувала дівчат для Епштейна і отримувала від нього гроші
19 лютого, 16:12

Політика

Американський авіаносець увійшов у Середземне море
Американський авіаносець увійшов у Середземне море
Трамп підписав указ про 10% глобальних тарифів
Трамп підписав указ про 10% глобальних тарифів
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
The Telegraph: Путін програє, попри спроби «заморозити» Україну
Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани
Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани
Мерц заявив, що Росія веде проти України нацистську пропаганду
Мерц заявив, що Росія веде проти України нацистську пропаганду
Президент Бразилії заявив, що Мадуро слід судити у Венесуелі, а не у США
Президент Бразилії заявив, що Мадуро слід судити у Венесуелі, а не у США

Новини

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua