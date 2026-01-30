Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США

Причиною позову глави Білого дому став витік у ЗМІ його податкових декларацій у 2019 і 2020 роках

Президент США Дональд Трамп, його сини Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп та компанія Trump Organization подали позов на $10 млрд проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та американського Міністерства фінансів. Причиною позову став витік податкових декларацій Трампа медіа у 2019 та 2020 роках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позов подали у федеральному суді Маямі 29 січня. У ньому йдеться, що державні агенції не вжили обов'язкових заходів безпеки, щоб завадити колишньому підряднику IRS Чарльзу Літтлджону передати податкові декларації Трампів виданням The New York Times та ProPublica.

Прокурори висунули Літтлджону звинувачення у вересні 2023 року за витік податкових даних Трампа та тисяч інших заможних американців. За даними слідства, він керувався політичними мотивами. У січні 2024 року Літтлджона засудили до п'яти років в'язниці.

Позивачі заявляють, що зазнали значної та непоправної шкоди репутації та фінансовим інтересам. Вони також можуть вимагати штрафних збитків, оскільки витоки, на їхню думку, були умисними або стали наслідком грубої недбалості.

Відповідно до американського законодавства служба внутрішніх доходів є частиною Міністерства фінансів. Reuters зазначає, що позов створює незвичну ситуацію: президент США судиться з агенціями виконавчої влади, яку сам очолює.

До слова, президент США Дональд Трамп подав позов проти найбільшого банківського холдингу США JPMorgan Chase і генерального директора Джеймі Даймона на $5 млрд. Він стверджує, що фінустанова діяла неправомірно з політичних мотивів.

Адвокат американського лідера Алехандро Бріто подав позов до суду штату Флорида в Маямі від імені президента США та декількох його готельних компаній. Трамп був клієнтом JPMorgan протягом десятиліть, і він та пов'язані з ним особи «здійснили транзакції на сотні мільйонів доларів» через JPMorgan Chase, згідно з позовом. JPMorgan без попередження та компенсації закрив кілька банківських рахунків Трампа у 2021 році.