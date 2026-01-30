Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США
Позивачі заявили, що зазнали значної та непоправної шкоди своїй репутації та фінансовим інтересам
фото: Getty Images

Причиною позову глави Білого дому став витік у ЗМІ його податкових декларацій у 2019 і 2020 роках

Президент США Дональд Трамп, його сини Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп та компанія Trump Organization подали позов на $10 млрд проти Служби внутрішніх доходів (IRS) та американського Міністерства фінансів. Причиною позову став витік податкових декларацій Трампа медіа у 2019 та 2020 роках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Позов подали у федеральному суді Маямі 29 січня. У ньому йдеться, що державні агенції не вжили обов'язкових заходів безпеки, щоб завадити колишньому підряднику IRS Чарльзу Літтлджону передати податкові декларації Трампів виданням The New York Times та ProPublica.

Прокурори висунули Літтлджону звинувачення у вересні 2023 року за витік податкових даних Трампа та тисяч інших заможних американців. За даними слідства, він керувався політичними мотивами. У січні 2024 року Літтлджона засудили до п'яти років в'язниці.

Позивачі заявляють, що зазнали значної та непоправної шкоди репутації та фінансовим інтересам. Вони також можуть вимагати штрафних збитків, оскільки витоки, на їхню думку, були умисними або стали наслідком грубої недбалості.

Відповідно до американського законодавства служба внутрішніх доходів є частиною Міністерства фінансів. Reuters зазначає, що позов створює незвичну ситуацію: президент США судиться з агенціями виконавчої влади, яку сам очолює.

До слова, президент США Дональд Трамп подав позов проти найбільшого банківського холдингу США JPMorgan Chase і генерального директора Джеймі Даймона на $5 млрд. Він стверджує, що фінустанова діяла неправомірно з політичних мотивів.

Адвокат американського лідера Алехандро Бріто подав позов до суду штату Флорида в Маямі від імені президента США та декількох його готельних компаній. Трамп був клієнтом JPMorgan протягом десятиліть, і він та пов'язані з ним особи «здійснили транзакції на сотні мільйонів доларів» через JPMorgan Chase, згідно з позовом. JPMorgan без попередження та компенсації закрив кілька банківських рахунків Трампа у 2021 році.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51
Володимир Зеленський готується до зустрічі з Трампом на форумі в Давосі
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
21 сiчня, 17:22
Мачадо передала президенту США Нобелівську премію миру
Трамп прийняв Нобелівську премію миру від лідерки венесуельської опозиції (фото)
16 сiчня, 08:00
Дональд Трамп переконаний, що острів може потрапити під контроль Росії або Китаю
Президент США зробив курйозну заяву про оборону Гренландії
12 сiчня, 07:14
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
Трамп заявив, що США розглядають різні варіанти реагування на протести в Ірані
12 сiчня, 03:26
Наслідки атаки на Дніпро
Атака на Дніпро, заяви Трампа: головне за ніч
7 сiчня, 05:51
Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць
Трамп виключив можливість виборів у Венесуелі в найближчий місяць
6 сiчня, 02:54
Благо венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями, заявив Папа
Папа Римський прокоментував події у Венесуелі
4 сiчня, 16:51
Торговельні суперечки між США та Китаєм, ймовірно, триватимуть й у 2026 році
Які виклики постануть перед світовою економікою у 2026 році?
2 сiчня, 16:00

Політика

Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США
Трамп подав до суду на Податкову та Мінфін США
Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
Нова стратегія ЄС щодо віз і міграції: що зміниться для росіян та білорусів
Віткофф заявив, що у переговорах Києва та Москви щодо територій є «значний прогрес»
Віткофф заявив, що у переговорах Києва та Москви щодо територій є «значний прогрес»
США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв
США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв
Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу – указ
Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу – указ

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua