Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Який сценарій пише Кремль для майбутніх переговорів? Версія The Guardian
фото з відкритих джерел

Кремль зможе змінити риторику щодо переговорів, якщо за їх основу стануть поступки з боку Києва

The Guardian пише, що кремлівський диктатор Володимир Путін не виявляє особливого інтересу до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, але погоджується, щоб поставити за основу переговорів територіальне питання, передає «Главком».

Повідомляється, що Путін не має на меті відмовлятись від своїх цілей у процесі закінчення війни, і він продовжує диктувати свої умови. Це було у випадку з самітом на Алясці, та у випадку майбутніх переговорів з Зеленським, коли РФ запропонувала на двосторонній зустрічі, а тільки потім на зустрічі за участю президента США Дональда Трампа.

Дослідник Німецького інституту міжнародних та безпекових справ Яніс Клюге зазначив, що європейські політики знають, що Путін ніколи не погодиться на введення військ НАТО в Україну та знають, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським.

Але вони вдають, що все це є реальною можливістю, щоб виставити Путіна таким поганим, яким він є насправді, щоб підірвати власні наративи Путіна. Більшість їхніх оптимістичних заяв не є істинними переконаннями, а мають на меті вплинути на Трампа. Європейці роздувають очікування, щоб створити реальність, у якій Путін розчаровує», – додав Клюге.

The Guardian зазначає, що Кремль посилить тиск на Київ, щоб Україна прийняла російські умови, розглядаючи це як основу для переговорів. Тоді Росія змінить риторику щодо переговорів, але тільки у випадку, якщо Київ прийме умови Путіна.

Як відомо, 18 серпня у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Варто зазначити, що 15 серпня на Алясці відбулась зустріч президента Трампа з Путіним. Зустріч Трампа і Путіна, що тривала майже три години, включно з розмовою віч-на-віч у лімузині, закінчилася позитивними заявами обох лідерів про прогрес у переговорах. Однак, угоди щодо України, яка була центральним питанням, досягнуто не було.

