В університетах Ірану спалахнули протести

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В університетах Ірану спалахнули протести
Люди йдуть біля муралу із зображеннями Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та лідера Ісламської революції 1979 року аятоли Рухолли Хомейні
фото: Reuters

Студенти Ірану закликають до зміни режиму

У суботу, з початком нового навчального семестру, у кількох провідних університетах Ірану розпочалися масові протести. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Демонстрації збіглися з традиційними церемоніями вшанування пам’яті загиблих, які проводяться через 40 днів після масових антиурядових заворушень минулого місяця. Події відбуваються на тлі найгіршої внутрішньої нестабільності в країні з часів Ісламської революції 1979 року.

У Тегеранському технологічному університеті Шаріфа демонстранти виступили з жорсткою критикою верховного лідера аятоли Алі Хаменеї та закликали до відновлення монархії на чолі з Резою Пехлеві, сином поваленого шаха Ірану. Під час акцій сталися запеклі зіткнення між протестувальниками та членами проурядового ополчення «Басідж». Повідомляється про поранених серед студентів-волонтерів ополчення, в яких кидали каміння на території закладу.

Окрім університету Шаріфа, акції непокори зафіксовані в університетах Бехешті та Аміра Кабіра у столиці, а також в університеті Мешхеда на північному сході країни.

Напружена ситуація зберігається і в західному місті Абданан. Там демонстранти скандували заклики до повалення диктатури та смерті верховного лідера. Нова хвиля протестів у цьому регіоні була спровокована арештом місцевого вчителя-активіста. Сили безпеки продовжують перебувати у стані підвищеної готовності в усіх ключових осередках заворушень.

Як відомо, в Ірані щонайменше 26 осіб отримали смертні вироки за участь у загальнонаціональних акціях протесту. 

Засуджені наразі перебувають у в'язницях Тегерана, Кума та Ісфагана. Попри те, що державні медіа транслювали судові процеси та «зізнання» підсудних, офіційні органи досі не оприлюднили вироки у цих справах.

До слова, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа. 

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Теги: студенти протест Іран

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
