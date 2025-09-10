Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі

Сікорський Орбану: Ми просимо вас зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після атаки РФ висловив солідарність із Польщею та наголосив на неприйнятності порушення територіальної цілісності країни. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту з безпілотником. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним. Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни пов'язане з ризиками та небезпеками. Настав час покласти цьому край! З цією метою ми підтримуємо зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру», – йдеться у дописі.

У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив: «Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви повинні припинити займати нейтральну позицію і засудити російську агресію. Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити більш жорсткі санкції проти агресора і зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. Зокрема, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу.