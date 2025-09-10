Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
Сікорський нагадав Орбану на те, що Угорщина повинна перестати займати нейтральну позицію
фото: ocg.org.ua, reuters

Сікорський Орбану: Ми просимо вас зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після атаки РФ висловив солідарність із Польщею та наголосив на неприйнятності порушення територіальної цілісності країни. Про це він написав у соцмережі Х, передає «Главком».

«Угорщина повністю солідарна з Польщею після нещодавнього інциденту з безпілотником. Порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним. Цей інцидент доводить, що наша політика закликати до миру у війні між Росією та Україною є розумною та раціональною. Життя в тіні війни пов'язане з ризиками та небезпеками. Настав час покласти цьому край! З цією метою ми підтримуємо зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру», – йдеться у дописі.

Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі фото 1

У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив: «Ні, Вікторе. Цей інцидент доводить, що ви повинні припинити займати нейтральну позицію і засудити російську агресію. Ми просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, схвалити більш жорсткі санкції проти агресора і зняти вето на початок переговорів про вступ України до ЄС».

Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі фото 2

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. Зокрема, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу.

Читайте також:

Теги: Польща війна Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У параді візьмуть участь військовослужбовці країн-союзників: Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Румунії
У Польщі відбудеться найбільший парад в історії
12 серпня, 10:16
2,5 роки інвестор Ігор Мазепа думав, як повернути мільйони гривень застави
Бізнесмен Мазепа дав гроші на заставу Коболєву, а потім порахував і передумав. Що вирішив суд
12 серпня, 16:50
З кінця 2022-го щодо митрополита Павла запроваджено санкції терміном на п’ять років
Екснамісник Лаври митрополит Павло пояснив, чому не платить податки державі Україні
21 серпня, 18:00
Гарантії безпеки обговорювалися 18 серпня на зустрічі у Білому домі
Мелоні назвала головний пріоритет у переговорах про гарантії безпеки для України
27 серпня, 17:49
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
Польща посилила перевірки українців на кордоні? ЦПД роз'яснив інформацію
27 серпня, 18:21
У боях в Україні загинули щонайменше 600 північнокорейських військових
Пхеньян визнав втрати на війні проти України: Кім Чен Ин пообіцяв підтримку сім’ям загиблих військових
30 серпня, 08:49
Наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій
Наслідки масованого удару по Хмельниччині: фото, відео
3 вересня, 10:07
За даними польської сторони, страйк триватиме з 11:00 до 17:00 за польським часом
Польські фермери планують страйк на кордоні
6 вересня, 12:35
Наразі триває розслідування
МЗС Польщі: знайдено вісім дронів і залишки ракети
Сьогодні, 13:06

Політика

Келлог прямував до Польщі під час російської атаки – CNN
Келлог прямував до Польщі під час російської атаки – CNN
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
Атака на Польщу: Зеленський назвав причини нахабної поведінки РФ
Атака на Польщу: Зеленський назвав причини нахабної поведінки РФ
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
Російське телебачення намагається ігнорувати атаку на Польщу – Reuters
Російське телебачення намагається ігнорувати атаку на Польщу – Reuters
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua